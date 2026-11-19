Ръководството на Локомотив София започна с промените в „Надежда“, научи ТАРАЛЕЖ. Както вече стана ясно, по-рано този месец клубът се раздели с досегашния си старши треньор Любослав Пенев и неговият щаб след серия незадоволителни резултати, довели до незадоволително класиране и напрежение сред феновете.

Временно тимът се води от Александър Георгиев, който е със статут на главен мениджър на детско-юношеската школа на "железничарите“. От дни работа при „червено-черните“ е започнал и Диян Дончев. Бившият защитник на Локомотив София ще помага в школата. Подобна роля той е изпълнявал още на „Коритото“, както и в Черно море. За последно той бе помощник-треньор в Спартак Варна. Дончев има два престоя като футболист в „Надежда“ и над 100 мача за „железничарите“.

В столичния клуб се завръща и Николай Велков. Малкият син на легендата Антон Велков е назначен като скаут и ще работи съвместно Валери Хубчев, който е главен скаут в Локомотив.

Очаква се до края на месеца в „Надежда“ да изберат и новия старши треньор. Той ще бъде чужденец, като най-спряганото име е това на Гьоко Хаджиевски. Собственикът Веселин Стоянов не иска да бърза с крайното решение предвид деликатната ситуация и последното място в класирането. В неделя Локомотив има тежка визита на шампиона Левски.