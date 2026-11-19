Старши треньорът Венсан Компани потвърди, че е в добро здраве, завръщайки се начело на Байерн Мюнхен след „много интензивни“ няколко седмици, в които се възстановяваше, след като се почувства зле по време на тренировка.

Компани беше приет в болница, след като колабира по време на занимание на втория отбор на 23 октомври, и пропусна пет двубоя на Байерн. Той беше лекуван заради менингеално дразнене - възпаление на тъканта около мозъка или гръбначния мозък. Той също така е получил контузии на рамото при падането, което е оставило младите играчи от резервния тим толкова шокирани, че следващият им мач трябваше да бъде отменен.

Специалистът се завръща начело в петък, когато Байерн е домакин на Кьолн в Бундеслигата. Това ще бъде първи мач на Компани като треньор от 21 октомври насам след равенството 2:2 с Арсенал.

„Благодарен съм за подкрепата. Беше много интензивно. Поглеждайки назад, всичко мина перфектно. Получих незабавна подкрепа от клуба и от лекарите. Много съм благодарен“, каза треньорът на пресконференция.

„В много добро здраве съм. Направихме много тестове и всички те са положителни“, добави той.

Компани каза, че инцидентът го е накарал да мисли различно за здравето си и че „може би не е слушал внимателно“ тялото си, когато се е завърнал след мача с Арсенал, въпреки че се е борил с вирусна инфекция през седмицата.

Той коментира, че се е забавлявал да гледа отбора си от „завладяващата“ нова перспектива, тъй като помощник-треньорът Аарън Данкс е бил начело на пет мача без загуба в негово отсъствие.

"Победата на Байерн с 2:0 над Атлетико Мадрид беше един от най-хубавите моменти в треньорската ми кариера, въпреки че не бях там“, заяви той.

Белгиецът добави, че е окуражен от реакцията на колегите си треньори, без да назовава имена.

Байерн води в Бундеслигата с равен брой точки с Борусия Дортмунд преди мача срещу 15-ия Кьолн в петък. Докато Компани се възстановяваше, първо в болница, а след това у дома, клубът имаше политика да го държи извън решенията относно клуба, за да може да се съсредоточи върху здравето си.

„Връщам се след най-дългата почивка, която съм имал. Случи се, може да се случи на всеки, но човек може да се поучи от това“, завърши треньорът на "баварците".