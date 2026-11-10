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Локомотив София на финални преговори с нов треньор

Локомотив София на финални преговори с нов треньор
БТА

Гьоко Хаджиевски е чакан днес в "Надежда"

Гьоко Хаджиевски е фаворит за нов треньор на Локомотив София, твърди "Тема спорт". Бившият треньор на ЦСКА и Спартак Варна е чакан днес в "Надежда" за финални преговори. Ако всичко мине по план, след тях северномакедонецът ще подпише договор и ще бъде представен официално от "железничарите". 

На собственика на "червено-черните" Веселин Стоянов е бил предложен и наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич. Това е станало лично от боса на "смърфовете" Христо Крушарски, но двамата не са стигнали до разбирателство за сумата, срещу която словенецът да смени "Лаута" с "Надежда". 

Локомотив София остана без треньор след напускането на Любослав Пенев. В последния мач срещу Септември, загубен с 0:1, отборът беше воден от шефа на школата Александър Георгиев. 

Освен Косич варианти за поста бяха още Явор Вълчинов и Георги Донков, който се считаше за фаворит за нов треньор на червено-черните след раздялата със Станислав Генчев в края на миналия сезон, но после Локо София избра Любо Пенев. Сред обсъжданите имена са били Томаш и Павел Дочев.

Гьоко Хаджиевски за последно води Спартак Варна, но си тръгна от "соколите" в началото на сезона.

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