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Балкани

521 души задържани в Турция при мащабна акция срещу киберпрестъпността

521 души задържани в Турция при мащабна акция срещу киберпрестъпността
АР/БТА

Операциите обхванаха 23 окръга, а стотици от задържаните вече са оставени в ареста за престъпления и финансови измами

Турските власти са арестували 521 души при координирани акции срещу киберпрестъпността, проведени в 23 окръга на страната в рамките на пет дни. Това съобщи Министерството на вътрешните работи на Турция, цитирано от ТРТ Хабер.

Разследванията срещу задържаните са свързани с различни престъпления, сред които посегателства срещу деца, пране на пари, неправомерно придобиване на профили и лични данни, организиране на незаконни онлайн залагания и финансови измами.

От турското вътрешно министерство уточняват, че 367 от заподозрените вече са оставени в ареста. На други 114 души са наложени мерки за съдебен контрол.

Производствата срещу останалите задържани продължават.

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