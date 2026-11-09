“The Neighbourhood” идват за първи път в България: София посреща групата през юни

Американската алтернативна рок група The Neighbourhood ще пристигне за първи път в България. Музикантите ще излязат пред българската публика на 23 юни 2027 г. в София, като концертът е част от музикалното събитие Release Sofia Festival.

Новината е дългоочаквана за почитателите на групата, която през последното десетилетие се превърна в едно от най-разпознаваемите имена на алтернативната музикална сцена.

Концертът е планиран за Sofia Live Park, а предварителната продажба на билети е обявена за 11 ноември от 10:00 часа. Общата продажба трябва да започне на 13 ноември, също от 10:00 часа.

Според предварително обявената информация цените на билетите започват от 65 евро за категория Early Bird, а VIP предложенията достигат 300 евро. Допълнителна информация за условията и наличните категории се очаква да бъде публикувана чрез официалните канали на организаторите.

The Neighbourhood е създадена през 2011 г. в Калифорния и придобива световна популярност с характерното си звучене, което съчетава алтернативен рок, инди поп и елементи от хип-хоп и електронната музика.

Големият пробив на групата идва с песента “Sweater Weather”, включена в дебютния ѝ албум “I Love You.” от 2013 г. Парчето се превръща в международен хит и години след излизането си продължава да привлича нова аудитория чрез социалните мрежи и стрийминг платформите.

Сред най-популярните песни на групата са още “Daddy Issues”, “Afraid”, “Softcore”, “The Beach” и “R.I.P. 2 My Youth”.

The Neighbourhood се отличават и със своята визуална идентичност, в която черно-бялата естетика заема централно място. Този стил се превръща в разпознаваема част от музикалните видеоклипове, обложките и публичния образ на групата.

След период на прекъсване на съвместната си дейност музикантите отново насочват вниманието към концертните си изяви, а предстоящото гостуване в София ще даде възможност на българските фенове да чуят песните им на живо за първи път у нас.

С концерта на 23 юни 2027 г. България ще посрещне една от най-популярните американски алтернативни групи, чиито песни продължават да достигат до милиони слушатели по света.

Повече информация за събитието и продажбата на билети може да бъде намерена на официалния сайт на Release Sofia Festival - https://www.releasesofia.bg.