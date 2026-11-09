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Байерн с три опции за нов вратар, има изненадващ кандидат

Байерн с три опции за нов вратар, има изненадващ кандидат
AP/БТА

Баварците търсят втори страж за новия сезон

Байерн Мюнхен има три варианта за нов вратар, след като се очаква Мануел Нойер да прекрати кариерата си в след края на сезона. Баварците ще дадат титулярното място на Йонас Урбих, но искат да привлекат опитен страж, който да бъде алтернатива на германския национал. 

Опциите пред ръководството на Байерн са три - Оливер Бауман от Хофенхайм, Бернд Лено от Фулъм и Лорис Кариус от Шалке

На "Алианц Арена" предпочитат Бауман, който към момента е №1 в списъка. Шефовете на германския шампион все още не са започнали преговори с нито един от набелязаните вратари, като предстоят още вътрешни дискусии. На този етап не е ясно дали 36-годишният Бауман ще иска да бъде втори вратар, било то и в Байерн. Стражът е в преследване на рекорда от 603 мача в Бундеслигата, но ще трябва да се раздели с тази мечта, ако приеме да премине при баварците. 

Сред изненадващите опции е Кариус. Той има договор с Шалке до лятото на 2028 година, като е много вероятно да напусне през лятото, ако "кралскосините" изпаднат. В Байерн го ценят заради неговия опит и характер да се върне към най-добрите си дни. 

Бернд Лено също е високо в списъка на Байерн. 34-годишният вратар няма против да бъде втори вратар и е съгласен на трансфер в германския шампион. Лено е родом от Щутгарт и би бил близо до своя дом. 

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