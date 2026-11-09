„Тука има, тука няма“: Ще присъства ли Европа на разговорите между Украйна и Русия?

Помните ли играта „тука има, тука няма“, която предприемчиви лица с бизнес нюх, но със съмнителна етика практикуваха по места като Женския пазар? В нея „клиентът“ трябваше просто да уцели под кой конус се намираше топчето. В контекста на предстоящите преговори между Украйна и Русия в Абу Даби, които ще се осъществят чрез посредничеството на САЩ, Европа е в сходна ситуация – ще има или няма да има представители на Стария континент на въпросните разговори? И кой държи „чашките“, под които се крие отговорът на този въпрос?

Отговорът от Брюксел и Париж е категорично „тука има“. На пресконференция днес говорител на Европейската комисия потвърди, че Европейският съюз ще изпрати свои представители на срещата в ОАЕ. Той уточни, че европейската делегация ще включва специалисти в областта на вътрешната сигурност, като част от тях ще присъстват от името на Съвета на ЕС.

Говорителят подчерта, че присъствието на Брюксел е пряко свързано със защитата на интересите на Съюза. По думите му тези форуми, заедно с предстоящата неофициална среща на Европейския съвет в Дъблин, ще дадат възможност за обсъждане на укрепването на Украйна и финансовата подкрепа за нея. „ЕС решава сам за архитектурата на сигурността. Открити сме за разговори със засегнатите страни и затова отново ще участваме в срещите тази седмица“, заяви той, допълвайки, че същинското обсъждане на европейската сигурност трябва да се състои след края на конфликта.

В подкрепа на тази теза се включи и френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, който в интервю за радио RTL изрази увереност, че Старият континент няма да остане изолиран. „Европейците ще бъдат добре представени; Франция ще бъде в Абу Даби, за да вземе участие в тези дискусии. Никой няма да говори от наше име“, отсече френският първи дипломат. Макар Баро да отказа да назове конкретни имена за състава на френската делегация, той разкри, че през последните седмици европейските държави ясно са заявили позицията си пред американския посредник. Френският министър подчерта, че нито една дискусия за бъдещето на континента не може да пренебрегва европейските очаквания и искания.

Самочувствието на Брюксел и Париж не е случайно - то почива на сериозна предварителна дипломатическа подготовка. Преди старта на официалния форум както украинският президент Володимир Зеленски, така и американската страна проведоха предварителни разговори с европейските лидери. В рамките на тези совалки Киев и Вашингтон съгласуваха позициите си със своите партньори от Стария континент, за да гарантират, че стратегическите интереси и червените линии на Европа ще бъдат защитени на масата за преговори, независимо от формата им.

На заложената маса в Абу Даби на 10 и 11 ноември преговарящите страни всъщност ще се изправят пред ясен, но изключително труден дневен ред. По същество разговорите под американска егида ще бъдат съсредоточени върху общите принципи за прекратяване на войната, следвоенната сигурност, деескалацията и хуманитарните мерки.

Според руския външен министър Сергей Лавров основен фокус ще бъдат гаранциите за сигурност както за Русия и Украйна, така и за целия регион. От своя страна Киев, представен от делегцация начело с Рустем Умеров, настоява за незабавно прекратяване на ударите по критичната енергийна инфраструктура, деблокиране на Черно море и ускоряване на размяната на военнопленници.

Днес обаче Урсула фон дер Лайен контрира, че първо трябва да бъде преустановен конфликта в Украйна и чак след това ще се водят големите разговори за архитектурата за сигурност в Европа. Това е пореден опит на Европа да пресече опита на Русия да диктува дневния ред на събитията.

Вашингтон пък, чрез специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, планира да постави акцент и върху икономическото и следвоенното възстановяване на Украйна.

Големият препъникамък обаче остават териториалните въпроси – докато Украйна настоява за пълно спиране на военните действия преди обсъждането на границите, Русия продължава твърдо да изисква изтегляне на украинските сили от окупираните територии.

Именно затова Москва бързо се опита да обърне конусите с отговор „тука няма“ по отношение на европейското присъствие. Руската страна реагира презрително на изявленията от Европа, заявявайки, че разговорите в Абу Даби трябва да се проведат строго в тристранен формат между Русия, САЩ и Украйна. Външнополитическият съветник Юрий Ушаков каза, че „никой няма да ги покани на масата за преговори“ и ако европейски представители все пак пристигнат, те изобщо няма да бъдат допуснати в залата.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков добави, че макар бъдещата сигурност на континента да не може да се гради без европейците на по-късен етап, настоящият кръг е изолиран до преките участници, а Киев и Вашингтон си имат отделни канали за комуникация с Брюксел.

Така, докато Франция и ЕС настояват за своето място на масата, Москва е решена да остави Европа в ролята на страничен наблюдател. А преговорите започват утре. Тогава и ще разберем отговора на въпроса дали в Абу Даби на масата на преговори ще има или няма европейци под „чашките“.