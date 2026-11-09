Папа Лъв XIV към Хавиер Милей: Пазете демокрацията и внимателно с думите

Папа Лъв XIV призова аржентинския президент Хавиер Милей и политическите лидери на страната да „пазят демокрацията“ и да демонстрират „внимателно боравене с думите“. Това стана ясно по време на първата му реч в Буенос Айрес, цитирана от CNN.

Американският свети отец пристигна в Аржентина в неделя, предприемайки пътуване, което неговият предшественик – първият аржентински папа Франциск – така и не успя да осъществи приживе.

Дългоочакваната визита на Лъв XIV започна с частна среща с президентa Милей малко след кацането на папския самолет. Аржентинският държавен глава се ползва със силна подкрепа от президента на САЩ Доналд Тръмп, с когото папа Лъв XIV – първият американски понтифик в историята – публично се разминава по редица въпроси, особено по отношение на отношението към мигрантите и войната в Иран.

Урок по демокрация в Паласио Либертад

Посещението на папата съвпада с момент, в който строгите икономически мерки на Милей, известни като политиката на „моторната резачка“, доведоха до мащабни съкращения на социалните разходи. Милей, който приравнява държавните програми за социална справедливост с комунизма, е обвиняван от критици в подкопаване на демокрацията чрез атаки срещу пресата и разделяща общество реторика.

„Демокрацията е част от наследството на Аржентина, което трябва да бъде пазено“, заяви папата пред политици, представители на гражданското общество и дипломатическия корпус в Паласио Либертад.

„Демокрацията се укрепва от ежедневното поведение в публичния живот: чрез готовността за изслушване, внимателното боравене с думите, търпеливото търсене на консенсус и способността да виждаш в тези, които мислят различно, съграждани, с които споделяме общо бъдеще.“

Роденият в Чикаго понтифик говори за важността на „свободата да избираш собствените си лидери чрез урните“. Той призова управляващите да признават ограниченията на своята власт и подчерта, че демокрацията се защитава чрез „доверие в закона“, възможност за свободно изразяване на убежденията и институции, които служат на всички страни.

„Властта е най-автентична, когато се упражнява като служба, когато гледа отвъд непосредствения момент и когато се използва за насърчаване на благосъстоянието на всички“, каза папата. Избухналите бурни аплодисменти от публиката го принудиха да повтори следващото си изречение: „Тези, които упражняват властта, имат задължението да действат разумно и да признават границите на поверената им власт.“

Рекордна визита и исторически паралели

Обиколката на папа Лъв XIV между 8 и 11 ноември е първото папско посещение в Аржентина от близо четири десетилетия. Тя носи допълнителен емоционален заряд, тъй като папа Франциск така и не се завърна в родината си по време на своето 12-годишно управление. Очаква се милиони вярващи да присъстват на различните служби и събития.

Отслужената в понеделник литургия събра внушително множество от около 2,5 милиона души по официални данни. Това я прави най-многолюдното събитие, провеждано от папа Лъв XIV от началото на неговия понтификат, надминавайки дори броя на хората, дошли на същото място за папа Йоан Павел II през 1982 г.

Решението на Франциск да не посети Аржентина остана загадка дори за най-близките му приятели. Според някои анализатори нежеланието на покойния папа е било свързано с дълбоката политическа поляризация в страната и опасенията му, че присъствието му може да бъде използвано за политически цели. Приживе аржентинският папа поставяше силен акцент върху помощта за най-маргинализираните групи и често критикуваше икономическия упадък на страната, обвинявайки за него десетилетията на лошо управление.

В речта си в Буенос Айрес папа Лъв XIV също изтъкна „изобилието от човешки ресурси“ в Аржентина, но призова това богатство „да даде плодове в полза на всички“ и предупреди, че корупцията подкопава доверието в институциите.

Приемственост с нов стил

Това посещение е втората спирка от 12-дневната обиколка на папа Лъв XIV в Южна Америка. Тя демонстрира как той продължава реформите на своя предшественик, но със свой собствен, отличителен стил. Американският папа превърна социалното учение на църквата и грижата за слабите в централна тема на своето управление. Програмата му в Аржентина включва посещение на федерален затвор в Буенос Айрес и спирка в център за грижи за хора с интелектуални и физически увреждания в Клейпол, сериозно засегнат от бюджетните съкращения на правителството на Милей.

Отношенията между настоящата аржентинска власт и Ватикана извървяха дълъг път. По време на предизборната си кампания Хавиер Милей многократно обиждаше папа Франциск, наричайки го „неолиберал“, „представител на лукавия на земята“ и „жалкар“. По-късно Милей се извини за думите си, а след смъртта на Франциск през април 2025 г. го определи като „най-значимия аржентинец в историята“ – комплимент, който повтори и в неделя.

Папа Лъв XIV и Хавиер Милей се срещнаха за първи път във Ватикана през юни 2025 г. След неделния разговор между двамата в президентския дворец „Каса Росада“, папата получи ключовете на града от кмета на аржентинската столица Хорхе Макри.