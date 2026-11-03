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„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка
АП/БТА

Светият отец ще измине около 31 000 км, ще посети 10 града и ще произнесе 36 речи

Папа Лъв XIV е напълно възстановен и в петък предстои да отпътува на интензивна обиколка в три южноамерикански държави. Това се случва по-малко от месец след претърпяната от него операция от рак на белия дроб, съобщиха във вторник официални представители на Ватикана, цитирани от Ройтерс.  От Светия престол подчертаха, че за пътуването не се предвиждат извънредни медицински мерки. 

71-годишният главата на Римокатолическата църква ще предприеме 12-дневно посещение в Уругвай, Аржентина и Перу. Визитата се очертава като една от най-интензивните и натоварени в историята на папството през последните десетилетия. На 13 октомври Светият отец претърпя хирургическа интервенция за отстраняване на долния лоб на десния му бял дроб. 

„Папата е в добро здраве“, заяви говорителят на Ватикана Матео Бруни по време на брифинг. „Не говорим за хронично състояние. Става въпрос за нещо, от което човек се излекува благодарение на операцията.“ 

Лъв Четиринадесети оглави Ватикана през май 2025 г., а новината за онкологичната му диагноза предизвика шок и постави въпроси относно бъдещето на неговото папство. Миналата седмица външният министър на Ватикана, архиепископ Пол Галахър, коментира, че здравословният проблем е променил сериозно начина, по който католиците гледат на физическото състояние на папата и на неговото управление. 

Светият отец бе лекуван от белодробен аденокарцином – най-често срещаната форма на рак на белия дроб. Лекарите му потвърдиха, че изследванията на отстранената тъкан доказват, че заболяването е било локализирано и папата няма да има нужда от допълнително лечение. 

Говорителят Матео Бруни увери, че възстановяването върви толкова добре, че не се налагат допълнителни медицински протоколи извън стандартните. Ръководителят на комуникационния апарат на Ватикана Мария Монсерат Алварадо допълни, че жизнеността на папата е „фантастична“ и лекарите му са напълно уверени в него. 

По време на обиколката си от 6 до 17 ноември папа Лъв XIV ще измине около 31 000 километра, ще посети 10 града и ще произнесе 36 речи. Програмата остава без промяна, като включва 12 самолетни полета и две пътувания с хеликоптер. В Перу се предвижда спирка в град Куско, разположен в Андите на 3399 метра надморска височина, където пътуващите често изпитват височинна болест и се нуждаят от допълнителен кислород. 

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