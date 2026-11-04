Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА
БТА

СК към БФС обяви нарядите за 13-ия кръг на Първа лига

Съдийската комисия към БФС обяви съдийските наряди за предстоящия 13-и кръг в Първа лига. Дербито между Левски и ЦСКА ще бъде ръководено от Никола Попов. Негови помощници ще бъдат Мартин Венев и Тодор Вуков, а ВАР арбитър е Димитър Димитров.

Ето всички назначения: 

6 ноември 2026 г., петък, 17:00 ч.
Септември София - Локомотив София
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Георги Петров Стоянов
АВАР: Георги Георгиев Новачев
СН: Иван Захариев Вълчев
 
6 ноември 2026 г., петък, 19:15 ч.
Ботев Пловдив - Дунав Русе
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
ВАР: Мартин Иванов Марков
АВАР: Петър Милков Николов
СН: Николай Йорданов Колев
 
7 ноември 2026 г., събота, 13:30 ч.
Ботев Враца - Локомотив Пловдив 
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Костадин Димитров Тановчев
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Любомир Николаев Вушовски
СН: Ангел Любенов Ангелов
 
7 ноември 2026 г., събота, 16:00 ч.
Славия  - Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Кристиян Николов Колев
АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Антон Симеонов Генов
 
7 ноември 2026 г., събота, 18:30 ч.
Лудогорец - ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Живков Великов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров
ВАР: Денислав Йорданов Сталев
АВАР: Георги Иванов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев
 
8 ноември 2026 г., неделя, 14:00 ч.
Спартак Варна - Арда Кърджали 
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Иван Стоянов Копчев
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
ВАР: Любослав Бисеров Любомиров
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев
 
8 ноември 2026 г., неделя, 17:00 ч.
Левски - ЦСКА
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Петър Милков Николов
СН: Никола Петров Джугански
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Още по темата

Италианци взимат спортната власт в Левски

Италианци взимат спортната власт в Левски

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Веласкес: Няма да променим индентичността си и срещу Реал Мадрид

Веласкес: Няма да променим индентичността си и срещу Реал Мадрид

Евертон Бала: Преговорите за нов договор продължават

Евертон Бала: Преговорите за нов договор продължават

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Бивш шеф на Милан се кандидатира за шеф на футбола в Италия

Бивш шеф на Милан се кандидатира за шеф на футбола в Италия

Водещи

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

  • Преди 7 минути
Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

  • Преди 7 минути
Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

  • Преди 10 минути
Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

  • Преди 12 минути
Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

  • Преди 13 минути
Реал Мадрид уреди голям английски талант

Реал Мадрид уреди голям английски талант

  • Преди 26 минути
Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

  • Преди 26 минути
България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Убийство в Сливен

Убийство в Сливен

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

  • Преди 43 минути
Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

  • Преди 60 минути
Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

  • Преди 1 час
Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

  • Преди 1 час
Разкриха незаконна кланица в Ихтиман

Разкриха незаконна кланица в Ихтиман