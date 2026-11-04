Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви съдийските наряди за предстоящия 13-и кръг в Първа лига. Дербито между Левски и ЦСКА ще бъде ръководено от Никола Попов. Негови помощници ще бъдат Мартин Венев и Тодор Вуков, а ВАР арбитър е Димитър Димитров.

Ето всички назначения:

6 ноември 2026 г., петък, 17:00 ч.

Септември София - Локомотив София

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

ВАР: Георги Петров Стоянов

АВАР: Георги Георгиев Новачев

СН: Иван Захариев Вълчев



6 ноември 2026 г., петък, 19:15 ч.

Ботев Пловдив - Дунав Русе

ГС: Васил Петров Минев

АС1: Петър Велизаров Митрев

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

ВАР: Мартин Иванов Марков

АВАР: Петър Милков Николов

СН: Николай Йорданов Колев



7 ноември 2026 г., събота, 13:30 ч.

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

ГС: Геро Георгиев Писков

АС1: Костадин Димитров Тановчев

АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Любомир Николаев Вушовски

СН: Ангел Любенов Ангелов



7 ноември 2026 г., събота, 16:00 ч.

Славия - Черно море

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Георги Йорданов Дойнов

АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

ВАР: Кристиян Николов Колев

АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Антон Симеонов Генов



7 ноември 2026 г., събота, 18:30 ч.

Лудогорец - ФК ЦСКА 1948

ГС: Мартин Живков Великов

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров

ВАР: Денислав Йорданов Сталев

АВАР: Георги Иванов Иванов

СН: Мартин Живков Богдев



8 ноември 2026 г., неделя, 14:00 ч.

Спартак Варна - Арда Кърджали

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Иван Стоянов Копчев

АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

ВАР: Любослав Бисеров Любомиров

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Камен Михайлов Алексиев



8 ноември 2026 г., неделя, 17:00 ч.

Левски - ЦСКА

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

ВАР: Димитър Димитров Димитров

АВАР: Петър Милков Николов

СН: Никола Петров Джугански



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.