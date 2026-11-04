Обявиха съдията на Левски - ЦСКА
СК към БФС обяви нарядите за 13-ия кръг на Първа лига
Съдийската комисия към БФС обяви съдийските наряди за предстоящия 13-и кръг в Първа лига. Дербито между Левски и ЦСКА ще бъде ръководено от Никола Попов. Негови помощници ще бъдат Мартин Венев и Тодор Вуков, а ВАР арбитър е Димитър Димитров.
Ето всички назначения:
6 ноември 2026 г., петък, 17:00 ч.
Септември София - Локомотив София
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Георги Петров Стоянов
АВАР: Георги Георгиев Новачев
СН: Иван Захариев Вълчев
6 ноември 2026 г., петък, 19:15 ч.
Ботев Пловдив - Дунав Русе
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
ВАР: Мартин Иванов Марков
АВАР: Петър Милков Николов
СН: Николай Йорданов Колев
7 ноември 2026 г., събота, 13:30 ч.
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Костадин Димитров Тановчев
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Любомир Николаев Вушовски
СН: Ангел Любенов Ангелов
7 ноември 2026 г., събота, 16:00 ч.
Славия - Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Кристиян Николов Колев
АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Антон Симеонов Генов
7 ноември 2026 г., събота, 18:30 ч.
Лудогорец - ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Живков Великов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров
ВАР: Денислав Йорданов Сталев
АВАР: Георги Иванов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев
8 ноември 2026 г., неделя, 14:00 ч.
Спартак Варна - Арда Кърджали
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Иван Стоянов Копчев
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
ВАР: Любослав Бисеров Любомиров
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев
8 ноември 2026 г., неделя, 17:00 ч.
Левски - ЦСКА
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Петър Милков Николов
СН: Никола Петров Джугански
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.