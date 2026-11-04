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Италианци взимат спортната власт в Левски

Италианци взимат спортната власт в Левски
Facebook/ PFC Levski

Нов спортен директор и главен скаут от Апенините пристигат на "Герена" през следващата седмица

Италианци взимат спортната власт в Левски. ТАРАЛЕЖ научи, че шампионите ще имат нов спортен директор и главен скаут от Апенините. Те се очаква да пристигнат в София през следващата седмица. Ръководството на "сините" има принципна договорка и с двамата. 

На този етап нашата медия ще разкрие, че първото име на новия спортен директор на Левски е Енрико. Заедно с него в София ще дойде и нов главен скаут. 

Те ще са част от реформите, които текат на "Герена". Шампионите вече обявиха Филаделфо Апаро, който ще отговаря за стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба – търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации.

Досегашният спортен директор на Левски Георги Костадинов по-скоро ще остане в клуба. Бъдещето на скаутите Георги Коруджиев и Красимир Петров е неясно. В тяхното звено вече беше назначен Илиян Геренски, който беше част от щаба на Станислав Генчев в Ботев Пловдив. 

На "Герена" очакват и нов лекар от чужбина. 

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