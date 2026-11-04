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Нова автобусна линия ще свързва Банкя с гробищния парк за Архангелова задушница

Нова автобусна линия ще свързва Банкя с гробищния парк за Архангелова задушница

След инициатива на Ванеса Филипова и разговори със Столична община и ЦГМ се осигурява извънредна автобусна линия № 44А, която ще улесни посетителите на гробищния парк

Нова извънредна автобусна линия № 44А ще свързва Автостанция Банкя с Новия гробищен парк в местността "Полето" за Архангелова задушница на 7 ноември. Това съобщи инициаторът на предложението Ванеса Филипова, а информацията е потвърдена и от общинското предприятие "Гробищни паркове".

Осигуряването на транспорта е резултат от гражданска инициатива, започнала през пролетта на 2026 година. Тогава Филипова организира срещи с жители на район "Банкя", за да установи основните проблеми с инфраструктурата и обществения транспорт.

Един от поставените въпроси е затрудненият достъп до Новия гробищен парк, който се намира на приблизително 1,5 километра от най-близките автобусни спирки. Разстоянието създава неудобства особено за възрастните хора, гражданите с намалена подвижност и посетителите без личен автомобил.

След разговорите с местните жители Филипова отправя предложения до Дирекция "Транспорт" на Столична община и Центъра за градска мобилност. Последвалият диалог с институциите води до организирането на допълнителната автобусна линия.

Автобус № 44А ще се движи двупосочно по маршрута Автостанция Банкя – Нов гробищен парк на 7 ноември.

Разписанието е следното:

От Автостанция Банкя:

08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:25, 12:05, 12:45, 13:25, 14:05 и 14:45 ч.

От Новия гробищен парк:

08:17, 08:57, 09:37, 10:17, 10:57, 11:42, 12:22, 13:02, 13:42, 14:22 и 15:02 ч.

От ОП "Гробищни паркове" съобщават, че за Архангелова задушница ще бъде осигурен и свободен достъп за автомобили във всички столични гробищни паркове. Посетителите трябва да спазват въведената организация на движение, указанията на служителите и правилата за безопасност.

Подробности за организацията и маршрута са публикувани на официалния сайт на ОП "Гробищни паркове".

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