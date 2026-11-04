Свлачища и срутища затрудняват движението по пътищата в Смолянско след обилните валежи

Продължителните и интензивни валежи през последните дни са предизвикали свлачища, срутища и затруднения по общинската пътна мрежа в Смолянско, съобщи заместник-кметът Мариана Цекова.

На редица места пътните платна са затрупани със земна маса, кал и камъни. Засегнати са пътните връзки към над 15 населени места, сред които Горово, Змиево, Турян, Бориково, Киселчово, Кремене, Черешово, Сивино и Славейно.

Пътят Катраница – Река, който временно е бил затворен заради свличане на земна маса, вече е разчистен и движението е възстановено. В района на село Стикъл обаче платното остава стеснено заради срутище и преминаването изисква повишено внимание.

Екипи на Община Смолян извършват огледи и описват нанесените щети. По думите на Цекова водите все още не са се оттекли напълно, поради което окончателният размер на пораженията не е ясен.

Областният управител Георги Пепеланов съобщи, че към момента няма сигнали за щети в останалите общини на областта.

Нивата на язовирите „Цанков камък“, „Доспат“, „Тешел“, „Златоград“ и „Пловдивци“ са в нормални граници и разполагат със свободен обем. Няма данни за реки, излезли от коритата си.