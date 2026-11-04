Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море

Северна Корея изстреля няколко ракети към морето край източното си крайбрежие, съобщи южнокорейското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Това е четвъртото ракетно изпитание на Пхенян в рамките на един месец.

Южнокорейските въоръжени сили са засекли изстрелването в района на Сондок, на източното крайбрежие на Северна Корея, уточниха от военното ведомство.

Оттам съобщиха, че Южна Корея и САЩ анализират подробно случилото се и поддържат готовност за реакция при евентуални нови провокации.

През тази година Пхенян проведе серия от оръжейни изпитания. Сред тях бяха изстрелване на ракета, прелетяла над 900 километра, както и тестове на хиперзвукови ракети.

Новината за последното изстрелване дойде часове след изявление на Ким Йо-чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Тя отхвърли възможността за диалог с Вашингтон, докато САЩ не се откажат от политиката си, която определя като враждебна.

Ким Йо-чен отново отрече твърденията, че Северна Корея стои зад хакерската атака срещу криптоборсата „Байнанс“. По-рано Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) обвини Пхенян за кражбата.

Ракетните изпитания последваха съобщение на севернокорейските държавни медии, че Ким Чен-ун е посетил корабостроителница, където се изгражда ескадрен миноносец. По време на визитата лидерът е подчертал необходимостта страната да разполага с мощни военноморски сили.

Според Ли Чун-гън, експерт по ракетни технологии и член на управителния съвет на Корейския институт за напреднали науки и технологии (KAIST), честите изпитания може да показват, че Северна Корея наближава финалния етап от подготовката за масово производство на ракети.

По думите му част от тях може да бъдат предназначени и за износ в Русия.

„Преди да започне масовото производство и разполагането на ракетите, обикновено са необходими многобройни изпитания“, заяви експертът.

Той допусна, че Пхенян може да подготвя доставки на големи количества ракети за Москва, което също би наложило провеждането на серия от тестове преди износа.