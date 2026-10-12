Северна Корея с нов залп от балистични ракети

В понеделник сутринта Северна Корея изстреля балистични ракети от източното си крайбрежие към морето, съобщиха световните медии, позовавайки се на данни от Общото командване на Въоръжените сили на Южна Корея.

Това е четвъртата подобна военна демонстрация от страна на Пхенян в рамките на последния месец и идва непосредствено след като Сеул тества собствено високотехнологично оръжие, отбелязва Ройтерс.

Ракетните изпитания са извършени от района на столицата Пхенян около 09:20 часа местно време (03:20 часа българско време). Според официалния доклад на Сеул, една от изстреляните ракети е изминала дистанция от над 900 километра.

„Южнокорейските въоръжени сили засилиха наблюдението си, за да се подготвят за допълнителни изстрелвания, и поддържат състояние на пълна бойна готовност, като същевременно обменят подробно съответната информация със Съединените щати и Япония“, се казва в официалното изявление на Общото командване, препредадено от агенция Йонхап.

Преди това от японската брегова охрана, цитирана от Киодо, обявиха за засичането на два неидентифицирани обекта, класифицирани като балистични ракети, които вече са паднали в морските води.

В отговор на инцидента Службата за национална сигурност на Южна Корея свика извънредно заседание. Членовете му определиха действията на Севера като грубо нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и настояха за незабавно спиране на провокациите. Пхенян е обект на строги международни санкции от 2006 г. насам, целящи да блокират неговите ядрени и ракетни програми.

Ескалацията по оста Сеул–Пхенян се изостря заради паралелните оръжейни тестове в региона. Само преди седмица южнокорейският президент И Дже-мьон лично присъства на успешното първо изпитание на разработена в страната хиперзвукова ракета.

Днешните действия на КНДР се тълкуват от Сеул като директен отговор на този южнокорейски успех. Говорител на Общото командване коментира, че те изглеждат като „демонстрация на сила в отговор на успешния тестов пуск на нашата хиперзвукова ракета“.

За последно Северна Корея изстреля балистична ракета на 3 октомври, когато държавната агенция КЦТА обяви, че под прекия надзор на лидера Ким Чен-ун е била изпитана ракета със среден обсег.

Отношенията на Полуострова допълнително се обтегнаха и заради взрив на пехотна мина в демилитаризираната зона миналия месец, ранил трима южнокорейски войници. Сеул обвини Севера и изиска официално извинение, но Пхенян отхвърли обвиненията и ги определи като инсинуация.