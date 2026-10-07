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Северна Корея разкритикува САЩ за оръжейните доставки в Тайван

Северна Корея разкритикува САЩ за оръжейните доставки в Тайван
АП/БТА

Ким Чен-ун поздрави Владимир Путин за рождения му ден и изрази твърда увереност в успеха на "свещената война за справедливост"

Пхенян отправи критики към Вашингтон заради доставките на оръжие и военното сътрудничество с Тайван. Северна Корея обвини американските власти в умишлено ескалиране на напрежението в района на Тайванския проток, информира държавната агенция КЦТА и предадено от Ройтерс.

В позиция, представена от севернокорейския международен експерт Ким Мьон-чол, се посочва, че действията на САЩ спрямо острова директно застрашават мира и регионалната стабилност. В коментара се атакува продажбата на американски бойни самолети за Тайпе. Анализаторът предупреждава, че Белият дом трябва сериозно да прецени дали има капацитет да поеме последствията от евентуален директен сблъсък с военната мощ на Китайската народна република.

Тези коментари идват непосредствено след като миналата седмица Тайван получи първите два от общо 66 нови изтребителя Ф-16В Блок 70 (F-16V Block 70), чиято поръчка бе оформена още през 2019 г.

Паралелно с това лидерът на КНДР Ким Чен-ун изпрати официално поздравление по повод рождения ден на руския президент Владимир Путин, в което обеща непоколебима подкрепа за военните действия на Москва. Ким декларира готовност за последващо задълбочаване на съвместната дейност по линия на сключения между двете страни договор за всеобхватно стратегическо партньорство. Той изрази твърда убеденост, че „свещената война за справедливост“, която Русия води в защита на своя суверенитет, териториална цялост и сигурност, ще завърши с успех.

Макар че в официалното съобщение на КЦТА липсва директно назоваване на войната в Украйна, агенция Ройтерс припомня контекста на конфликта. Според съвместни изчисления на разузнаванията на Киев и Сеул, от 2024 г. насам Северна Корея вече е дислоцирала контингент от близо 14 000 – 15 000 войници в помощ на руската армия. Военното и геополитическо сближаване между Пхенян и Москва отбеляза сериозен скок след подписването на двустранния договор за взаимна отбрана през юни 2024 година.

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