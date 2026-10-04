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Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в присъствието на Ким Чен-ун
АР/БТА

Държавната агенция КЦТА съобщи, че целта на учението е била да бъдат усъвършенствани способностите на въоръжените сили за използване на хиперзвукови оръжия

Северна Корея е изстреляла ракета със среден обсег в рамките на военно учение, наблюдавано от лидера на страната Ким Чен-ун, съобщи Ройтерс.

По данни на властите в Пхенян ракетата е била изстреляна в събота и е поразила мишена на около 1000 км навътре в морето край източното крайбрежие на Северна Корея.

Държавната агенция КЦТА съобщи, че целта на учението е била да бъдат усъвършенствани способностите на въоръжените сили за използване на хиперзвукови оръжия, както и да бъде проверена ефективността им като средство за възпиране.

От началото на годината Пхенян е извършил повече от 10 ракетни изпитания.

Напрежението между Северна и Южна Корея се засили, след като през миналия месец южнокорейски военнослужещи бяха ранени при експлозия на противопехотна мина в демилитаризираната зона.

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Йо-чен заяви, че Южна Корея и Япония не са успели да проследят полета на ракетата, която според нея се е движила по вълнообразна траектория. Тя определи това като доказателство за ограничените технически способности на двете държави.

Южнокорейската армия съобщи, че е засекла изстрелване на балистична ракета от Северна Корея към източното крайбрежие на Корейския полуостров. Според Сеул ракетата е изминала повече от 700 км.

Ким Чен-ун заяви, цитиран от КЦТА, че Пхенян трябва да продължи да развива способностите си, така че противниците му да признаят „надеждността и смъртоносността“ на стратегическите оръжия на страната. Севернокорейският лидер отново подчерта, че укрепването на ядрения арсенал е от ключово значение за националната сигурност.

В петък Ким Йо-чен отправи остри критики към Сеул и отхвърли искането Южна Корея да получи извинение за инцидента с мината в демилитаризираната зона.

Южнокорейските власти обвиниха Пхенян за взрива, при който петима южнокорейски военнослужещи са получили тежки наранявания. Ким Йо-чен отхвърли обвиненията като „безпочвени“ и заяви, че Северна Корея не е поставяла умишлено мини с цел да застрашава живота на южнокорейски войници.

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