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Северна Корея с остра заплаха към Южна Корея

Северна Корея с остра заплаха към Южна Корея
АР/БТА

Пхенян предупреди, че ще предприеме „незабавни и мощни ответни действия“ при всяко нарушение на територията му

Северна Корея отхвърли обвиненията на Южна Корея, че е поставила противопехотна мина, при чието взривяване са били ранени двама южнокорейски военнослужещи.

Пхенян предупреди, че ще предприеме „незабавни и мощни ответни действия“ при всяко нарушение на територията му, предаде Ройтерс.

Изявлението на севернокорейското външно министерство дойде ден след като Южна Корея съобщи за резултатите от съвместно разследване с Командването на ООН и научен анализ на инцидента.

Според Сеул двамата войници са били тежко ранени от противопехотна мина, поставена от Северна Корея в демилитаризираната зона.

В съобщение, разпространено от държавната Корейска централна телеграфна агенция, севернокорейското министерство определи разследването като „предварително планиран фарс“. Според Пхенян целта му е да свърже инцидента със Северна Корея и да създаде основание за дипломатически и военни действия срещу страната.

Севернокорейските власти определиха заключенията на Сеул като „тежка провокация“ и посегателство срещу суверенитета на КНДР. Оттам заявиха, че ще предприемат действия за гарантиране на сигурността по границата.

„Ако военен ботуш или искра от Република Корея пресекат границата и нарушат дори с милиметър територията ни, граничните войски на КНДР ще предприемат незабавни и мощни ответни действия“, се посочва в съобщението.

Пхенян отхвърля обвиненията на Сеул за поставянето на мината, докато Южна Корея поддържа позицията, че резултатите от разследването сочат отговорност на Северна Корея.

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