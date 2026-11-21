Нападателят на Арда Георги Николов е изваден от отбора и няма да играе в мача срещу Славия от 16-ия кръг на Първа лига. Таранът изтърпя наказание от три мача за получен директен червен картон срещу Лудогорец. Николов посегна без топка срещу защитника Хосам Абделмагид, който моментално се хвана за лицето.

Въпреки, че вече е наличен за треньора Александър Тунчев, Николов отново не попада в групата на отбора от Кърджали. 24-годишният футболист не бе в състава и за гостуването на Спартак Варна (2:3), когато изтече санкцията му за червения картон.

Георги Николов е бил наказан и по вътрешния правилник на Арда, а към момента изобщо не е ясно кога ще се върне в игра. Причината - натрупване на глупави картони. И сега срещу Лудогорец, и преди година срещу Ракув в Лигата на конфренциите. Това е вбесило шефовете на Арда.

Възможно е врачанинът да е изиграл последния си мач за отбора и през зимата да напусне Кърджали. През този сезон той още няма отбелязан гол.