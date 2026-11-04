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Първа лига e на дъното по налагане на млади футболисти

Първа лига e на дъното по налагане на млади футболисти
БТА

Българският шампионат заема едва 38-о място сред общо 50 първенства от цял свят

Българският футбол продължава да има сериозен проблем с налагането на собствени юноши. Това показва най-новото проучване на Международния център за спортни изследвания (CIES), което поставя Първа лига сред изоставащите първенства в света по отношение на доверието към футболистите, преминали през школите на съответните клубове.

Кои отбори в Първа лига дават най-много шанс на младите?

Според анализа българският шампионат заема едва 38-о място сред общо 50 първенства от цял свят. От началото на настоящия сезон до 4 ноември отборите в Първа лига са предоставили само 8,8% от общото игрово време на свои юноши.

Още по-притеснителен е фактът, че показателят бележи спад спрямо последните пет години. Тогава средният процент игрово време, предоставяно на футболисти от собствените академии, е бил 10,8%. Това означава понижение с цели два процентни пункта.

Лидер в Първа лига по процент време за игра на юноши е Септември с 24.8%, но това не е изненада. Столичният клуб има дългогодишна политика за налагане на свои кадри в професионалния футбол.

Въведеното ново правило от БФС за поне четирима български играчи в стартовите състави, от които един до 23 години, не дава желания резултат към момента. Още повече, че водещите четири клуба се отказаха да спазват наредбата и предпочетоха да платят глоба - Левски, ЦСКА 1948, Лудогорец и ЦСКА.

 

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