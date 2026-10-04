БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

Българският футболен съюз (БФС) обсъжда да увеличи бройката на българите в клубовете от Първа лига с ново правило, разкри вицепрезидентът на централата Атанас Фурнаджиев. В момента отборите от елита трябва да започват своите мачове с минимум четирима българи, като единият от тях трябва да е на възраст до 23 години и да играе 45 минути. Има и клубове, които не спазват правилото и за целта плащат административна такса в размер на 300 000 евро - Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948.

БФС въвежда ново правило за отборите в елита

Слабите резултати на националния отбор явно са накарали БФС да обсъжда увеличаване на бройката български футболисти в стартовите състави на отборите в първенството.

„Обмисляме правилото за българските играчи, което въведохме, да бъде разширено - тоест, да увеличим бройката. Предстои дискусия в Изпълкома на тази тема. Става въпрос от догодина това правило да бъде разширено. На националния отбор му е нужен гръбнак от петима футболисти, които играят в топ 5 първенствата на Европа и са титуляри в своите отбори. В момента имаме Илия Груев и Лукас Петков - това са футболисти, изградени извън България", каза Фурнаджиев в интервю за „Спортал".

Той коментира и темата с треньорския пост в националния отбор. Атанас Рибарски пое временно тима след оставката на Александър Димитров, а през последните дни се завъртя името на бразилеца Силвиньо като евентуален пряк наследник на поста.

„Не искам да влизам в детайли с имена, водят се преговори в момента с редица треньори. Когато имаме нещо конкретно, това бихме могли да коментираме. Все пак той трябва да е и треньор, който да ни е по джоба, както се казва. Защото знаете, че разполагаме с ограничен бюджет. Трябва да е нещо по нашата черга", допълни Фурнаджиев.