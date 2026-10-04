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България без двама наказани за гостуването на Люксембург

България без двама наказани за гостуването на Люксембург
БТА

Лукас Петков и Димитър Велковски няма да играят в този мач

Лукас Петков и Димитър Велковски ще пропуснат гостуването на България на Люксембург заради натрупани два жълти картона. Петков получи първото си официално предупреждение в турнира още в 28-ата минута при домакинската загуба с 1:2 от Люксембург. Той остана на терена до края на двубоя. Велковски пък бе предупреден в 9-ата минута при нулевото равенство с Естония на 29 септември. Левият защитник също изигра пълни 90 минути.

Двамата получиха нови жълти картони при гостуването на Исландия вчера и така достигнаха необходимия брой предупреждения за наказание - две. България ще гостува на Люксембург на 6 октомври от 18:45 часа в мач от Лигата на нациите. Двубоят ще се играе на стадион „Стад дьо Люксембург“.

Особено лоша новина е отсъствието на Лукас Петков, който започна като титуляр и в трите мача на България. Нападателят на елитния германски Елферсберг е един от най-острите ни футболисти и беше едно от решенията за проблемите на националния отбор в атака.

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