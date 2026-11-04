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Опасност от наводнения по Черноморието: Задействаха BG-Alert в Бургас и Царево

Опасност от наводнения по Черноморието: Задействаха BG-Alert в Бургас и Царево
БТА

Червен код е обявен за Царево, Созопол, Приморско и Малко Търново. Властите призовават гражданите да избягват наводнени участъци и да преместят автомобилите си от рискови места

Системата за ранно предупреждение BG-Alert беше задействана в Бургас заради очаквани интензивни валежи и опасност от внезапни наводнения. Жителите получиха предупреждение на мобилните си телефони с указания за безопасност при влошаващата се метеорологична обстановка, съобщи БТА.

Съобщението е изпратено по разпореждане на областния управител на Бургас. В него гражданите се призовават да бъдат особено внимателни и да не преминават през наводнени участъци, подлези и мостове, където съществува риск от бързо покачване на водните нива.

Властите препоръчват автомобилите и ценните вещи да бъдат преместени от ниско разположени места и райони, застрашени от наводнения. Гражданите трябва да следят официалните съобщения и да изпълняват указанията на компетентните органи.

По-рано на 4 ноември системата BG-Alert беше задействана и на територията на община Царево, където също се очакват опасни валежи.

Кметът на Царево Марин Киров съобщи, че общинските екипи са приведени в готовност и извършват обходи на критичните точки, за да наблюдават обстановката и да реагират при необходимост.

Червен код за опасни метеорологични явления е обявен за общините Царево, Созопол, Приморско и Малко Търново. За останалите общини в област Бургас е в сила жълт код.

Предупрежденията са свързани с очаквани значителни количества дъжд, които могат да доведат до внезапно покачване на водите и локални наводнения, особено в ниските райони и в близост до водосборни участъци.

При интензивни валежи преминаването през залети пътища и подлези може да бъде опасно както за пешеходците, така и за водачите на автомобили. Дори сравнително плитка, но бързо движеща се вода може да създаде сериозен риск.

Гражданите се призовават да не предприемат ненужни пътувания през рискови участъци и при непосредствена опасност да потърсят безопасно място, без да преминават през придошли води.

При възникване на непосредствена опасност за живота и здравето сигналите трябва да се подават на единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Към момента на съобщението няма предоставена информация за пострадали хора или за конкретни щети вследствие на наводнения в Бургас и Царево.

Предупрежденията чрез BG-Alert са превантивна мярка, насочена към своевременно информиране на населението и ограничаване на риска при очакваните опасни метеорологични условия.

Обстановката в Бургаска област остава под наблюдение, като местните власти и компетентните служби следят развитието на валежите и готовността за реакция при необходимост.

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