Николай Денков: България я чака тежка зима, ако не се вземат мерки за цените на тока

България е изправена пред риск от вълна от фалити, затваряне на стотици фирми и десетки хиляди безработни, ако правителството не промени подхода си към компенсациите за високите цени на електроенергията.

Това заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната“. По думите му предупрежденията, отправени от колегата му Рибарски, очертават последиците от сегашната политика на правителството.

„Ако не се промени този подход, България я чака изключително тежка зима – не само по отношение на инфлацията и високите сметки, които хората ще трябва да платят. Това, което следва, е затормозяване на бизнеса, затваряне на фирми и безработица“, заяви Денков.

Той подчерта, че предупреждението е отправено към управляващите и призова те да предприемат мерки, преди последствията да станат още по-сериозни. Денков настоява свръхпечалбите на енергийните дружества да финансират компенсациите. Според Денков един от основните проблеми е, че в момента не се търси принос от дружествата, които реализират свръхпечалби, за разлика от предходните години.

Той припомни механизма за компенсации, използван през 2022, 2023 и 2024 г., когато средства от свръхпечалбите на енергийни компании са били насочвани към подпомагане на бизнеса.

„Точно тези фирми платиха сметката, така че бизнесът да не трябва да качва прекалено много цените, да не фалират фирмите и да можем да минем през най-критичните моменти, когато започна войната, когато беше спрян газът и всичко останало“, коментира той.

На въпрос кои са дружествата със значителни печалби Денков посочи „Лукойл“ и електроенергийните компании. Според него управляващите трябва да представят конкретните данни и да обяснят защо не се предвижда отново да се използват тези средства за компенсиране на бизнеса.

„Нека да видим управляващите могат ли да вържат сметките. Досега от всичко, което са казали, те изобщо нямат представа как да се справят с лавината, която вече е започнала“, заяви Денков.

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