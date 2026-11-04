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Премиерът на Ливан предупреди "Хизбула" да не въвлича страната в нова война заради Иран

Премиерът на Ливан предупреди "Хизбула" да не въвлича страната в нова война заради Иран
Снимка: AP/БТА

Науаф Салам заяви, че Ливан няма да позволи отново да се превърне в арена на чужди конфликти на фона на опасенията от нови удари срещу Техеран

Ливанският премиер Науаф Салам предупреди за опасността страната да бъде въвлечена в нова война в случай на военни удари срещу Иран, предаде Франс прес. Посланието му е насочено към проиранската групировка "Хизбула", чиито действия през март въвлякоха Ливан в регионалния конфликт.

"Изправени сме пред риска от възобновяване на войната в региона. Повтарям предупреждението си срещу опасността от въвличането на Ливан в друго безсмислено приключение в изгода на чуждестранни интереси", заяви Салам.

"Няма да приемем страната отново да стане арена на чужди конфликти", добави той и подчерта, че Ливан "вече е платил скъпа цена".

Предупреждението идва на фона на информации в медии през последните дни за възможна кратка и интензивна военна кампания срещу Иран след междинните избори в САЩ. Публикациите последваха поредица от остри изявления от страна на Вашингтон и Израел.

През март "Хизбула" атакува Израел в отговор на убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей при американско-израелски удари. Така групировката въвлече Ливан в регионалната война.

В отговор Израел започна мащабна военна операция в Ливан, при която бяха убити над 4300 души. Израелските сили предприеха и сухопътна офанзива в южната част на страната, като продължават да окупират голяма ивица от ливанска територия.

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