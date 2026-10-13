„Хизбула“ обещава до 14 000 долара на пострадалите от войната в Ливан

Ливанското движение „Хизбула“ ще започне да изплаща финансова помощ на семействата, чиито домове са разрушени или необитаеми след конфликта с Израел, предава Асошиейтед прес.

На специална пресконференция председателят на Изпълнителния съвет на групировката, Али Дамуш, разкритикува официалните ливански власти за това, че не са изпълнили задълженията си към разселените граждани.

Според представения план, засегнатите домакинства в Бейрут и южните предградия ще получат по 14 000 долара, а семействата в останалите части на Ливан – по 12 000 долара. Всяка компенсация съдържа фиксирани 8000 долара за закупуване на мебели, а остатъкът е предвиден за покриване на наеми. Дамуш не уточни броя на бенефициентите, нито общия бюджет на инициативата. Предполага се, че средствата са осигурени от Иран, който традиционно финансира организацията.

Този ход се тълкува като опит за заздравяване на позициите на подкрепяната от Техеран групировка сред местното население и демонстрация на сила срещу правителството в Бейрут и САЩ. Вашингтон от години затяга финансовите санкции и преди близо две години наложи забрана за полети от Иран до Ливан, за да прекъсне паричните потоци.

Напрежението е част от последствията от последната война, започнала през март, когато „Хизбула“ обстреля Израел в контекста на американско-израелския сблъсък с Иран. Последва сухопътна офанзива и разселването на 1,2 милиона ливанци. Въпреки че с примирието от края на юни повечето хора се завърнаха, над 300 000 души все още са разселени.

Изплащането на парите обаче директно нарушава рамковото споразумение от 26 юни, подписано между Ливан, Израел и САЩ. То задължава Вашингтон и Бейрут да блокират всякакви фондове за възстановяване, насочени към недържавни въоръжени групи, и предвижда разоръжаването на „Хизбула“ – процес, който в момента е в застой.

По повод финансовите обещания говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот заяви, че „парите, които „Хизбула“ обещава, не съществуват“, допълвайки, че американските мерки са направили невъзможно прехвърлянето на средства от Иран.

В отговор на тези твърдения Али Дамуш заяви, че „не ни интересува какво казва американската администрация. Работим в услуга на нашия народ и ще направим всичко възможно, за да им осигурим подслон, така че да се върнат към нормалния си живот.“