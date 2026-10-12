14-годишно дете загина, а 24 души пострадаха при взрив на касетъчен боеприпас на „Хизбула“ в Израел

14-годишно дете загина, а други 24 души бяха ранени, някои от тях тежко, при експлозия на невзривен касетъчен боеприпас, свързван с „Хизбула“, в Северен Израел. Инцидентът е станал в понеделник в района между кибуците Манара и Йифта, а израелските военни са определили случилото се като събитие с масов брой пострадали, съобщава The Jerusalem Post.

По информация на местните власти сред пострадалите има ученици и служители на гимназията ORT Ma'alot Yeshiva. Групата е била на годишна ученическа екскурзия в района, когато е избухнал боеприпасът.

Според предварителните данни от разследването, представени от Израелската пожарна и спасителна служба, един от учениците е поставил касетъчния боеприпас в чантата си. По-късно устройството е детонирало, причинявайки смъртта на едно дете и ранявайки още 24 души. Обстоятелствата, при които боеприпасът е попаднал в ученика, се изясняват.

Ранените са настанени в няколко болници

След експлозията са мобилизирани медицински екипи и спасителни служби, които са транспортирали пострадалите до лечебни заведения в Северен Израел.

Здравният кампус „Рамбам“ в Хайфа е приел трима тийнейджъри и един възрастен, евакуирани от мястото на инцидента. Медицинският център „Зив“ в Сафед оказва помощ на общо 14 пострадали, а медицинският център „Галилея“ лекува още шестима души, един от които е с тежки наранявания.

Според информация на спасителната организация ZAKA двама от тежко ранените са на 14-годишна възраст. Осем от хората със средни по тежест наранявания са деца, а други 12 души са получили леки травми.

На мястото са пристигнали полицейски служители, сапьори, парамедици от службата „Маген Давид Адом“ и спасителни хеликоптери на израелските въоръжени сили. В операцията са участвали и екипи на организацията „Хацалах“.

Комисарят на израелската полиция Даниел Леви и командирът на Северния окръг Меир Елияху също са посетили района, за да се запознаят със ситуацията и действията на службите.

Израел обмисля ограничения за ученическите екскурзии

След трагедията израелските власти обсъждат възможността за ограничаване на ученическите посещения в района в близко бъдеще. Според публикация на N12 News се очаква министърът на образованието Йоав Киш да обяви решение по въпроса, което да влезе в сила във вторник.

Полицейският комисар Даниел Леви заяви, че се обмисля преразглеждане на разрешенията за подобни екскурзии, за да се прецени дали те излагат децата на допълнителен риск.

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че той е бил информиран за инцидента и следи развитието на ситуацията.

От Министерството на образованието посочиха, че работят съвместно със службите за сигурност, за да осигурят необходимата подкрепа на учениците, учителите и техните семейства. Властите призоваха обществеността да не разпространява непотвърдена информация, докато разследването продължава.

В Маалот е създаден кризисен център, в който социални работници и психолози оказват помощ на засегнатите ученици. Кметът на града Моти Бен-Давид съобщи пред Армейското радио, че е организиран транспорт за децата, които не са пострадали, за да бъдат прибрани от мястото на инцидента.

В медицинския център „Зив“ е разкрит и допълнителен пункт за помощ на хора, изпаднали в шок след случилото се. За децата и тийнейджърите е осигурен специализиран екип.

Призиви за повишено внимание заради невзривените боеприпаси

Инцидентът отново постави на дневен ред опасността от невзривени боеприпаси, особено за децата, които могат да ги възприемат като обикновени или любопитни предмети.

Орли Силвингер, изпълнителен директор на израелската организация за безопасност на децата Beterem, призова родителите да разговарят с децата си за рисковете и да им обясняват как да реагират при откриване на подозрителни предмети.

Тя подчерта, че невзривените боеприпаси могат да изглеждат безобидни, но са способни да причинят смъртоносни наранявания. Според нея децата от всички възрасти, включително тийнейджърите, трябва да знаят, че не бива да се приближават до такива предмети, да ги докосват или да се опитват да ги местят. Вместо това трябва да се отдалечат и незабавно да уведомят възрастен или полицията.

По данни на организацията между 2016 и 2026 г. три деца са загинали, а други десет са били ранени при инциденти с противопехотни мини, взривни вещества или невзривени боеприпаси.

Предупреждение отправи и ръководителят на регионалния съвет Мате Ашер Моше Давидовиц. Той призова гражданите да бъдат особено внимателни по време на пътувания и да сигнализират на властите при откриване на съмнителни предмети.

Разследването на обстоятелствата около експлозията продължава, а израелските власти оценяват необходимостта от допълнителни мерки за безопасност при организирането на ученически посещения в района.