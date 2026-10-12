Новини
Търси
Подкаст
Свят

14-годишно дете загина, а 24 души пострадаха при взрив на касетъчен боеприпас на „Хизбула“ в Израел

14-годишно дете загина, а 24 души пострадаха при взрив на касетъчен боеприпас на „Хизбула“ в Израел
АР/БТА

По информация на местните власти сред пострадалите има ученици и служители на гимназията ORT Ma'alot Yeshiva

14-годишно дете загина, а други 24 души бяха ранени, някои от тях тежко, при експлозия на невзривен касетъчен боеприпас, свързван с „Хизбула“, в Северен Израел. Инцидентът е станал в понеделник в района между кибуците Манара и Йифта, а израелските военни са определили случилото се като събитие с масов брой пострадали, съобщава The Jerusalem Post.

По информация на местните власти сред пострадалите има ученици и служители на гимназията ORT Ma'alot Yeshiva. Групата е била на годишна ученическа екскурзия в района, когато е избухнал боеприпасът.

Според предварителните данни от разследването, представени от Израелската пожарна и спасителна служба, един от учениците е поставил касетъчния боеприпас в чантата си. По-късно устройството е детонирало, причинявайки смъртта на едно дете и ранявайки още 24 души. Обстоятелствата, при които боеприпасът е попаднал в ученика, се изясняват.

Ранените са настанени в няколко болници

След експлозията са мобилизирани медицински екипи и спасителни служби, които са транспортирали пострадалите до лечебни заведения в Северен Израел.

Здравният кампус „Рамбам“ в Хайфа е приел трима тийнейджъри и един възрастен, евакуирани от мястото на инцидента. Медицинският център „Зив“ в Сафед оказва помощ на общо 14 пострадали, а медицинският център „Галилея“ лекува още шестима души, един от които е с тежки наранявания.

Според информация на спасителната организация ZAKA двама от тежко ранените са на 14-годишна възраст. Осем от хората със средни по тежест наранявания са деца, а други 12 души са получили леки травми.

На мястото са пристигнали полицейски служители, сапьори, парамедици от службата „Маген Давид Адом“ и спасителни хеликоптери на израелските въоръжени сили. В операцията са участвали и екипи на организацията „Хацалах“.

Комисарят на израелската полиция Даниел Леви и командирът на Северния окръг Меир Елияху също са посетили района, за да се запознаят със ситуацията и действията на службите.

Израел обмисля ограничения за ученическите екскурзии

След трагедията израелските власти обсъждат възможността за ограничаване на ученическите посещения в района в близко бъдеще. Според публикация на N12 News се очаква министърът на образованието Йоав Киш да обяви решение по въпроса, което да влезе в сила във вторник.

Полицейският комисар Даниел Леви заяви, че се обмисля преразглеждане на разрешенията за подобни екскурзии, за да се прецени дали те излагат децата на допълнителен риск.

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че той е бил информиран за инцидента и следи развитието на ситуацията.

От Министерството на образованието посочиха, че работят съвместно със службите за сигурност, за да осигурят необходимата подкрепа на учениците, учителите и техните семейства. Властите призоваха обществеността да не разпространява непотвърдена информация, докато разследването продължава.

В Маалот е създаден кризисен център, в който социални работници и психолози оказват помощ на засегнатите ученици. Кметът на града Моти Бен-Давид съобщи пред Армейското радио, че е организиран транспорт за децата, които не са пострадали, за да бъдат прибрани от мястото на инцидента.

В медицинския център „Зив“ е разкрит и допълнителен пункт за помощ на хора, изпаднали в шок след случилото се. За децата и тийнейджърите е осигурен специализиран екип.

Призиви за повишено внимание заради невзривените боеприпаси

Инцидентът отново постави на дневен ред опасността от невзривени боеприпаси, особено за децата, които могат да ги възприемат като обикновени или любопитни предмети.

Орли Силвингер, изпълнителен директор на израелската организация за безопасност на децата Beterem, призова родителите да разговарят с децата си за рисковете и да им обясняват как да реагират при откриване на подозрителни предмети.

Тя подчерта, че невзривените боеприпаси могат да изглеждат безобидни, но са способни да причинят смъртоносни наранявания. Според нея децата от всички възрасти, включително тийнейджърите, трябва да знаят, че не бива да се приближават до такива предмети, да ги докосват или да се опитват да ги местят. Вместо това трябва да се отдалечат и незабавно да уведомят възрастен или полицията.

По данни на организацията между 2016 и 2026 г. три деца са загинали, а други десет са били ранени при инциденти с противопехотни мини, взривни вещества или невзривени боеприпаси.

Предупреждение отправи и ръководителят на регионалния съвет Мате Ашер Моше Давидовиц. Той призова гражданите да бъдат особено внимателни по време на пътувания и да сигнализират на властите при откриване на съмнителни предмети.

Разследването на обстоятелствата около експлозията продължава, а израелските власти оценяват необходимостта от допълнителни мерки за безопасност при организирането на ученически посещения в района.

Още по темата

Израел с остри обвинения към Палестинската автономна власт

Израел с остри обвинения към Палестинската автономна власт

Нетаняху приветства санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд

Нетаняху приветства санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд

Израел удари четири оръжейни склада на „Хамас“ и „Ислямски джихад“ в Газа

Израел удари четири оръжейни склада на „Хамас“ и „Ислямски джихад“ в Газа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Иран удари още един танкер в Ормузкия проток

Иран удари още един танкер в Ормузкия проток

Водещи

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 14 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 28 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 34 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 41 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 44 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 47 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 54 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 59 минути
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 1 час
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час
Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

  • Преди 1 час