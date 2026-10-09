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Нетаняху приветства санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд

Нетаняху приветства санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд
АР/БТА

Предвидените мерки включват блокиране на евентуалните активи на съда под американска юрисдикция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху приветства решението на САЩ да наложат санкции на Международния наказателен съд (МНС), който издаде заповед за ареста му във връзка с предполагаеми престъпления в Газа.

„МНС не е съд. Това е политически орган, който представлява смъртна заплаха за спазващите закона демокрации по целия свят и за самата идея за национален суверенитет“, се посочва в публикация на канцеларията на Нетаняху в социалната мрежа Екс, цитирана от The Times of Israel.

Припомняме, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи мащабни санкции срещу Международния наказателен съд (МНС), обвинявайки институцията в политизация и в опити за неправомерно преследване на американски и израелски граждани по подозрения във военни престъпления. Мерките са част от кампанията на Вашингтон срещу съда, съобщи Асошиейтед прес.

Санкциите бяха обявени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Това стана в деня, когато южноафриканската юристка Нави Пилай беше отличена с Нобеловата награда за мир. Тя е ръководила разследвания, свързани с потенциални обвинения от страна на МНС срещу американски военнослужещи в Ирак и Афганистан. Решението за налагане на санкциите обаче е било взето много преди обявяването на тазгодишния носител на наградата.

„Ще забраним транзакциите с този нелегитимен съд, като по този начин ще прекъснем достъпа му до ресурси и ще парализираме способността му да действа срещу нас“, заяви Рубио във видеопослание, публикувано в социалните мрежи. Той допълни, че според Вашингтон американските граждани и държава не попадат под юрисдикцията на МНС.

Предвидените мерки включват блокиране на евентуалните активи на съда под американска юрисдикция. На американските компании и физически лица, които имат делови отношения с институцията, се дава шестмесечен срок да ги прекратят.

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