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ООН потвърди ангажимента си към Ливан преди края на мандата на мироопазващата мисия

ООН потвърди ангажимента си към Ливан преди края на мандата на мироопазващата мисия
Снимка: AP/БТА

Бейрут настоява за запазване на ЮНИФИЛ, докато Съветът за сигурност на ООН планира да прекрати мисията на 31 декември на фона на опасения от вакуум в сигурността

Заместник-генералният секретар на ООН по мироопазващите операции Жан-Пиер Лакроа потвърди ангажимента на организацията към мира и стабилността в Ливан по време на посещение в Бейрут. Изявлението му идва няколко седмици преди изтичането на мандата на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), които действат в южната част на страната от 1978 г., съобщи Франс прес.

Лакроа благодари в социалната мрежа "X" на държавите, които участват в мироопазващата мисия. В момента контингентът наброява около 7500 души.

"Потвърдих неизменния ангажимент на ООН в подкрепа на мира и стабилността в Ливан", написа той.

Въпреки продължителното присъствие на мироопазващите сили, ЮНИФИЛ не успя да предотврати различните конфликти между Израел и проиранското движение "Хизбула". През август Съветът за сигурност на ООН реши, под натиска на САЩ, да прекрати мандата на мисията на 31 декември тази година, отбелязва АФП.

Ливанският президент Жозеф Аун, който се срещна с Лакроа, е заявил, че страната му желае присъствието на ЮНИФИЛ да бъде запазено, се посочва в изявление на президентството.

Аун осъди това, което определи като "израелска агресия" и "израелска окупация на градове и села" в южната част на Ливан. Той подчерта значението на мироопазващите сили и предупреди за отрицателните последици, които могат да последват от изтеглянето им.

Ливанските власти разглеждат ЮНИФИЛ като важен фактор за сигурността в южната част на страната, където напрежението между Израел и "Хизбула" многократно е прераствало във въоръжени сблъсъци.

Миналия четвъртък върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика Кая Калас заяви, че блокът подкрепя удължаването на мандата на ЮНИФИЛ. Според нея прекратяването на мисията крие риск от създаване на "вакуум в сигурността" в Ливан, припомня Франс прес.

Бъдещето на мисията остава важен въпрос за международните усилия за поддържане на стабилността в региона. Докато ООН се подготвя за прекратяване на мандата на 31 декември, Ливан и ЕС настояват присъствието на мироопазващите сили да бъде запазено.

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