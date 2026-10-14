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Феновете събраха над 35 000 евро за Локомотив Пловдив

Феновете събраха над 35 000 евро за Локомотив Пловдив

Кампанията в подкрепа на клуба продължава

Дарителската кампания в подкрепа на Локомотив Пловдив събра над 35 000 евро за по-малко от два дни. Инициативата беше започната от Сдружение „Магията на Пловдив", а от фенклуба на „черно-белите" определиха привържениците като най-големия актив на клуба. Към 14 октомври събраната сума е 35 282,25 евро, като кампанията продължава. От Фенклуба на Локомотив излязоха с емоционално послание след силния старт на инициативата.

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

„За по-малко от 48 часа феновете на Локомотив показаха, че са най-големият актив на клуба. Хора, готови да дадат дори от залъка си, за да може любимият ни клуб да върви по честния път", написаха привържениците.

Те подчертаха, че кампанията не е само въпрос на финансова помощ, а и на възстановяване на доверието между клуба и неговата общност. От фенклуба посочиха още, че откриването на дарителските сметки е само първата стъпка.

„Не става дума само за пари. Става дума за доверие, за достойнство и за бъдещето на Локомотив. За отговорността да оставим клуба си такъв, какъвто го обичаме, и за вярата, че заедно можем да го изправим на крака", се казва още в позицията.

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