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Официално: ЦСКА стъпи във владение на стадион „Българска армия"

Официално: ЦСКА стъпи във владение на стадион „Българска армия"

Мечтата ни вече е реалност, написаха от клуба в социалните мрежи

ЦСКА официално стъпи във владение на стадион „Българска армия", съобщиха от клуба с публикация в социалните мрежи. Към нея е приложена и снимка на спортния министър Енчо Керязов, който е стиснал ръката на изпълнителния директор на „армейците" Вангел Вангелов. Ето какво написаха от клуба.

Поставиха и вратите на стадион „Българска армия“ (СНИМКА)

„С огромна радост ви информираме, че днес бе направена още една важна стъпка и ЦСКА официално встъпи във владение на стадион „Българска армия“. Нашият отбор вече ще посреща двубоите си на истинско бижу - гордост за всички наши привърженици и за цяла България", пишат от ЦСКА.

„Зад реализирането на тази изключителна цел стоят много усилия, труд и професионализъм.
Преди всичко искаме да благодарим на Министерството на младежта и спорта и на всички държавни институции за отличното взаимодействие и активната им подкрепа. Тяхната помощ изигра важна роля за успешното финализиране на процедурите и сбъдването на мечтата на поколения армейци. С общи усилия успяхме да доведем процеса до край и да се завърнем в нашия обновен дом", се казва още в съобщението.

„Това е важна стъпка за развитието на спортната инфраструктура в България и за създаването на съвременни условия за провеждане на футболни срещи“, заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов след срещата с представителите на ЦСКА.

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