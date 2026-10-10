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Поставиха и вратите на стадион „Българска армия“ (СНИМКА)

Поставиха и вратите на стадион „Българска армия“ (СНИМКА)
БТА

Строителните дейности са във финалната си фаза

Новият стадион „Българска армия“ е на броени дни от фактическото си завършване, а домът на ЦСКА вече се сдоби и с врати. „Червените“ вече проведоха първото си официално събитие - представянето новия старши треньор Маркус Гиздол. На същия брифинг стана ясно, че мачът с Монако от евротурнирите ще е на Националния стадион.

Строителните дейности са във финалната си фаза, като съоръжението от месеци насам формира окончателния си облик. Очаква се оставащите довършителни работи да приключат през следващите няколко дни и седмици.

ЦСКА най-вероятно ще изиграе първия си мач на изцяло новия стадион „Българска армия“ срещу Славия. Столичното дерби е насрочено за 30 октомври (петък), но почти сигурно датата ще бъде променена. Ръководството на „армейците“ иска първият двубой на новата арена да бъде през уикенда, а не в делничен ден.

 

 

 

 

 

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