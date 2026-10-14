Иран: Всяка грешна преценка на врага ще доведе до смазващ отговор

Бригаден генерал Ядолах Джавани, заместник-председател по политическите въпроси на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), подчертавайки пълната бойна готовност на иранските въоръжени сили за противодействие на потенциални заплахи, заявява, че всяка грешка в преценката на врага ще доведе до смазващ отговор, предаде ИРНА.

В сряда, говорейки пред Административния съвет на северната провинция Голестан, генерал Джавани се спря на регионалните и глобалните последици от американско-израелската агресия, заявявайки, че войната, наложена на Иран, не е етикетирана като световна война, но световното обществено мнение я смята за такава.

Той обясни, че войната между САЩ и Израел срещу Иран е имала същия характер и характеристики като Първата и Втората световни войни, които са повлияли на световния ред, геометрията на властта и променящото се уравнение на властта, създавайки нови реалности.

Иранската нация, Фронтът на съпротивата и мюсюлманските страни в региона ще станат свидетели на победата на Ислямската република, подчерта той, добавяйки, че причината президентът на САЩ Доналд Тръмп да не е склонен да приеме поражението е неговата тревога относно вътрешните последици от победата на иранската нация.

Разглеждайки изчисленията на САЩ преди началото на "Рамаданската война" през февруари, той каза, че враговете са били с впечатлението, че чрез новата агресия - по-специално зловещия заговор, включващ мъченическата смърт на лидера на Ислямската революция - могат да постигнат целите си за дни, но напразно.

Позовавайки се на оценката на Лидера преди войната, генерал Джавани каза, че същата гледна точка е била на Имам Хомейни, че "Америка не може да направи нищо срещу нас" и гледната точка на Мъченик Солеймани, че "ако вие започнете войната, ние ще диктуваме края ѝ" са били налице и в този конфликт.

Служителят на Корпуса на ислямската гвардия отбеляза, че дори американски политици са признали, че Тръмп няма повече военни козове срещу Иран, докато Иран все още притежава такива предимства. Всяка пакост от страна на врага ще доведе до смазващ и решителен отговор от страна на Иран, добави той.

Позовавайки се на развиващите се възможности на Иран, той каза, че новите технологии, оръжия и оборудване са укрепили отбраната на страната - причина САЩ да бъдат принудени да преместят самолетоносачите си на около 700 до 800 километра. "Днес регионът на Персийския залив, където преди това са били разположени над 100 военни кораба е свободен от чуждестранни военни сили."

Генерал Джавани отбеляза още, че врагът може отново да допусне грешна преценка. Иран обаче е преодолял опасността от изненадващо нашествие и сега е добре подготвен да отговори на врага и да противодейства на всякакви потенциални грешки от своя страна.

Относно икономическия натиск на САЩ, той каза, че врагът е изчислил, че е възможно да се окаже натиск върху Иран чрез морска блокада, но подобен вариант не е осъществим предвид географията на страната, нейните съседи и съществуващите взаимовръзки и взаимозависимости.

"Скоро светът ще признае, че нито морската блокада може да постави Иран на колене, нито въздушните или сухопътните блокади са жизнеспособни варианти", каза той, добавяйки, че врагът е прибягнал до подобни мерки, след като се е провалил в наложената си война, психологическите операции и когнитивната война.

Източник: ИРНА