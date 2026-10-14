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Иран сменя стратегията, за да повлияе на изборите в САЩ

Иран сменя стратегията, за да повлияе на изборите в САЩ
АП/БТА

мериканският президент Доналд Тръмп търси начини да овладее поскъпването на енергийните ресурси, но декларира, че няма да предприема нови военни действия преди изборите

Техеран предприе радикална промяна в стратегията си в Ормузкия пролив, въвеждайки нови офанзивни тактики за атаки срещу търговски кораби, предава Ройтерс.

Според висши ирански служители, целта на висшето държавно ръководство е умишлено да поддържа високи цени на петрола и да окаже пряко влияние върху предстоящите през ноември междинни избори в САЩ.

Водният път, през който преди избухването на конфликта преминаваше една пета от глобалния транзит на петрол и втечнен природен газ (LNG), бе частично блокиран от Иран след въздушните удари на САЩ и Израел на 28 февруари, а през последните 10 дни интензивността на нападенията е достигнала своя пик.

В отговор на разрушените от американската армия радарни системи, Корпусът на пазителите на ислямската революция (Пасдаран) е сменил подхода и вече използва невъоръжени съгледвачи с малки традиционни лодки за насочване на ударите. Американски военни представители потвърдиха за инцидент, при който техните сили са засекли и унищожили подобен плавателен съд, предавал координати към Пасдаран. Независими макроикономически анализи и данни от Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) отчитат най-малко пет сериозни инцидента с търговски танкери, включително удари с дронове, в рамките на последните 48 часа.

Нарастващото напрежение в Близкия изток и месечната цена от 3 милиарда долара за воденето на войната се превърнаха в основна политическа тема в САЩ преди вота за Конгреса. Американският президент Доналд Тръмп търси начини да овладее поскъпването на енергийните ресурси, но декларира, че няма да предприема нови военни действия преди изборите, като същевременно Вашингтон затяга своята военноморска блокада над иранските пристанища и разширява наложените икономически санкции. Заради растящите застраховки и рискове, глобалните енергийни пазари остават силно уязвими и подложени на финансов натиск.

Геополитическият сблъсък е на път да ескалира извън пределите на пролива, тъй като Техеран планира да разшири обхвата на военните си операции към Оманския залив и водите край Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Катар.

Иранските представители описват ситуацията като „шахматна игра“ срещу Белия дом и предупреждават, че се върви към пълно затваряне на Ормузкия пролив за плавателни съдове, нарушаващи наложените ограничения.

Същевременно Съвместният морски информационен център (JMIC), ръководен от ВМС на САЩ, официално запази нивото на заплаха за търговското корабоплаване като „сериозно“ заради постоянния тормоз с безпилотни апарати.

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