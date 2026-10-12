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Иран удари още един танкер в Ормузкия проток

Иран удари още един танкер в Ормузкия проток
АР/БТА

Техеран претендира за контрол над протока и многократно е атакувал кораби, които според иранските власти преминават без разрешение

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал петролен супертанкер, опитал да премине през Ормузкия проток. Според иранските военноморски сили корабът се е запалил след удара, съобщи Франс прес.

В изявление, публикувано на сайта „Сепах нюз“, военноморските сили на КГИР посочват, че плавателният съд е преминавал през протока, след като е изключил навигационната си система и е пренебрегнал предупрежденията на иранските сили.

Напрежението около стратегическия морски маршрут остава високо на фона на конфликта между Иран и САЩ. Преди началото на войната през Ормузкия проток преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Техеран претендира за контрол над протока и многократно е атакувал кораби, които според иранските власти преминават без разрешение. Междувременно САЩ поддържат морска блокада на иранските пристанища и ескортират петролни танкери, които използват маршрута.

Още вчера командирът на военноморските сили на КГИР адмирал Али Озмап предупреди, че всеки кораб, който изключи навигационните си системи в Ормузкия проток, ще бъде смятан за вражески и ще бъде подложен на „сурови мерки“.

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