Иран обмисля отговора на САЩ за Ормузкия проток

Иран все още анализира позицията на Съединените щати относно предложението за отваряне на Ормузкия проток и ще изпрати отговор до Вашингтон чрез посреднически държави, след като приключи с оценката на американското становище. Това съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс.

На пресконференция Багаи уточни, че контактите чрез посредници продължават, но не разкри допълнителни подробности. Сред държавите, които участват в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта, са Катар и Пакистан. Войната започна на 28 февруари с американски и израелски удари срещу Иран.

След провала на временното примирие през юни и подновяването на периодичните нападения Техеран представи своето предложение в средата на септември. По-късно иранската страна потвърди, че е получила отговор от САЩ. Оттогава обаче преговорният процес не отбелязва съществен напредък.

Вчера ръководителят на иранските служби за сигурност заяви, че американският отговор не удовлетворява в достатъчна степен седемте условия, поставени от Техеран за отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите.

Ядрената програма остава основна пречка

Едно от ключовите разногласия между двете страни е свързано с настояването на Вашингтон ядрената програма на Иран да бъде включена в разговорите още в началния им етап.

Техеран, от своя страна, иска първоначалните преговори да се съсредоточат върху възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и гарантирането на сигурността в района. Преди началото на конфликта през този морски маршрут преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Техеран предлага диалог за разрешаване на кризата в Йемен

По време на пресконференцията Багаи коментира и изострянето на напрежението между Саудитска Арабия и йеменските бунтовници хуси, подкрепяни от Иран.

Говорителят заяви, че Техеран е готов да подкрепи дипломатическите усилия за преодоляване на кризата. По думите му проблемът е трябвало да бъде решен по-рано чрез пътната карта на ООН, а Иран подкрепя споразумение, постигнато чрез диалог между йеменската и саудитската страна.