12 души са ранени при нападение срещу танкер в Ормузкия проток

Индия съобщи за нападение в стратегическия Ормузки проток, при което са ранени 12 души от екипажа на петролен танкер, плаващ под панамски флаг. Информацията е цитирана по Франс прес.

В официално изявление индийското Министерство на външните работи остро осъди удара със снаряд срещу търговския кораб "Ем Ти Он Пийс" (MT On Peace). От ведомството уточниха, че на борда на плавателния съд е имало общо 19 души екипаж, като 17 от тях са индийски граждани. Сред ранените при инцидента има 11 индийци.

Пострадалите моряци вече са евакуирани и получават необходимата медицинска помощ благодарение на съдействието от страна на властите в Оман. Нападенията в този регион не са прецедент - миналия месец друг индийски моряк изгуби живота си при атака срещу товарен кораб близо до оманските брегове.

От индийското Министерство на външните работи изразиха дълбока загриженост от зачестилите нападения срещу корабоплаването в региона. Те отправиха призив за незабавно прекратяване на агресивните действия в името на мира и стабилността в международните води.