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Иран с военен тест: Изстреля балистични ракети

Иран с военен тест: Изстреля балистични ракети
АП/БТА

В същото време западни анализатори предупреждават, че страната е запазила своите заводи за ракети и дронове въпреки продължилите месеци американски и израелски бомбардировки

Иран е изстрелял пробно множество балистични ракети от провинциите Техеран и Алборз, съобщавата световните агенции. В същото време западни анализатори предупреждават, че страната е запазила своите заводи за ракети и дронове въпреки продължилите месеци американски и израелски бомбардировки.

Техеран все още има капацитета да произвежда оръжия и да възстановява арсенала си, като остава добре запасен с балистични ракети и някои противокорабни оръжия, съобщиха западни служители пред Bloomberg, пожелали анонимност.

Тази оценка противоречи на твърденията на американския президент Доналд Тръмп и неговия екип, че войната е унищожила иранската армия. Тя предполага също, че Иран би могъл да възстанови силите си, докато Тръмп се въздържа от удари преди междинните избори на 3 ноември 2026 г.

Един западен служител заяви, че Русия също предоставя ракети на Иран, което повтаря оценка от юни, съобщава Bloomberg.

Израел изчисляваше, че преди войната Иран е разполагал с около 2500 балистични ракети, а западните оценки от юни сочат, че той е запазил около три четвърти от довоенните си боеприпаси. Според анализ на Bloomberg Economics от 28 февруари насам Иран е изстрелял повече от 4000 дрона Shahed и най-малко 2000 балистични ракети.

Освен това през последната седмица Иран е поразил най-малко 10 кораба около Ормузкия проток, според данни на ВМС на Обединеното кралство.

Говорителката на Белия дом Ана Кели отхвърли тази оценка.

„Първо, президентът Тръмп заличи ядрените съоръжения на Иран по време на операция „Среднощен чук“ (Midnight Hammer)“, каза тя, отбелязвайки: „След това операция „Епична ярост“ (Epic Fury) успешно унищожи конвенционалния щит, който Иран се опитваше да създаде над ядрената си програма, включително техните балистични ракети, производствени мощности и флот.“

Тръмп заяви, че иранската армия е „напълно унищожена“, а министърът на отбраната Пийт Хегсет каза на 30 септември, че САЩ са унищожили иранския „военнопромишлен капацитет“.

„Вероятно има по-малко високотехнологично оборудване, но те са трупали запаси от крилати ракети за себе си и за хутите в продължение на години и са ги крили“, каза Уилям Алберк, старши сътрудник в Pacific Forum.

„Бих предположил с голяма доза увереност, че все още не сме видели дори върха на айсберга по отношение на противокорабните атаки“, каза той пред Bloomberg.

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