Американски изтребител удари товарен кораб край Иран

Въоръжените сили на САЩ съобщиха, че са извадили от строя товарен кораб, който според американското Централно командване се е опитал да пробие блокадата на иранските пристанища.

Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамски флаг кораб "Оушън Молика", известен още като "Арика Сън".

В резултат на удара задвижващата система на плавателния съд е била напълно извадена от строя. По данни на СЕНТКОМ няма пострадали хора.

Американското командване твърди, че корабът се е опитал да премине през регионални води, след като е напуснал иранско пристанище.

Според данните на MarineTraffic плавателният съд е предназначен за превоз на насипни товари.

След инцидента СЕНТКОМ предупреди корабите в Оманския залив и в подходите към Ормузкия проток да спазват предупрежденията, свързани с блокадата, да следят съобщенията за корабоплаването и да поддържат връзка с американските военноморски сили.

Ситуацията около Ормузкия проток остава напрегната. Броят на корабите, преминаващи през стратегическия воден път, е спаднал до най-ниското си ниво от повече от два месеца.

Това се случва след серия от атаки срещу танкери, които засилиха опасенията за сериозни смущения в световното корабоплаване и доведоха до повишение на цените на петрола.

Преди началото на войната между САЩ, Израел и Иран през февруари през Ормузкия проток преминаваше около една пета от потребявания в света петрол.