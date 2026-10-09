Президентът на Иран: Преговорите със САЩ са възможни само без натиск и заплахи

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че преговорите със САЩ могат да доведат до резултат единствено ако се водят без натиск и заплахи, предаде Франс прес.

Той направи изявлението си по време на срещата на върха на Общността на независимите държави (ОНД) в Ашхабад, столицата на Туркменистан.

„Диалогът има смисъл и шанс за успех само ако се основава на взаимно уважение и взаимни ангажименти и ако не е подложен на никакъв натиск или заплахи“, подчерта Пезешкиан.

Иранският държавен глава предупреди, че преговорите, водени под заплаха от военна сила, не могат да бъдат определени като истински преговори. Той изтъкна също, че санкциите срещу Техеран нанасят щети на търговията, енергетиката и регионалната стабилност.

В понеделник Пезешкиан определи разговорите с Вашингтон за прекратяване на войната като „безсмислени“. Конфликтът започна след американско-израелските удари срещу Иран през февруари. Тогава президентът обвини САЩ, че продължават да убиват хора, да налагат санкции и да оказват натиск, без да спазват поетите ангажименти.

Повече от седем месеца след началото на военните действия дипломатическите усилия между двете страни остават в застой, отбелязва Франс прес.

Въпреки постигнатото през април примирие, подписването на меморандум за разбирателство през юни и контактите между представители на двете държави в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември, Вашингтон и Техеран продължават да имат сериозни разногласия. Сред основните спорни въпроси е стратегическият Ормузки проток, около който двете страни многократно си разменяха заплахи за нови военни действия.

В края на септември американски и ирански представители се срещнаха в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН. Впоследствие Иран предложи план за отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, като поиска в замяна предимно отмяна на американските икономически санкции.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предложението, но не изключи възможността за продължаване на непреките преговори. Същевременно той остави отворена и възможността за подновяване на военните удари срещу Иран.

Междувременно Вашингтон засили икономическия натиск върху Техеран с нови санкции, насочени към авиационния сектор на страната. На фона на дипломатическото напрежение през последните седмици се наблюдава относително затишие във военните действия. Според Франс прес САЩ не са нанасяли удари по Иран от 1 септември, въпреки че в Ормузкия проток продължават да се регистрират нападения срещу плавателни съдове.