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Иран проучва отговора на САЩ за отварянето на Ормузкия проток

Иран проучва отговора на САЩ за отварянето на Ормузкия проток
Снимка: AP/БТА

Арагчи заяви, че дипломатическият процес продължава, докато Техеран и Вашингтон си разменят обвинения за неизпълнени ангажименти

Иран все още разглежда отговора на САЩ по предложението за повторно отваряне на Ормузкия проток и може да даде позицията си в следващите няколко дни, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от "Тасним" и Ройтерс.

Предложението предвижда протокът да бъде отворен отново в рамките на седем дни. Според Арагчи дипломатическите усилия между двете страни все още продължават.

"Дипломатическият процес все още е в ход", каза Арагчи.

На този фон Иран и САЩ продължиха с взаимните обвинения. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи обвини държавния секретар на САЩ Марко Рубио в "изопачаване на историческите факти".

"Изопачаването на историческите факти не може да заличи от общественото съзнание реалността на многократните нарушения на поети ангажименти от страна на САЩ", подчерта Багаи.

По-рано Рубио заяви, че Техеран "многократно е пропускал възможността за споразумение", с което обоснова американската позиция в продължаващия дипломатически спор.

Развитието около Ормузкия проток остава пряко свързано с дипломатическите усилия между Вашингтон и Техеран, като Иран все още не е дал окончателен отговор на американското предложение.

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