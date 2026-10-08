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САЩ обмислят удари срещу Иран преди изборите

САЩ обмислят удари срещу Иран преди изборите
АП/БТА

Разкритията идват, след като през септември Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че очаква да постигне споразумение с Иран след вота на 3 ноември

Белият дом е поискал от Пентагона да изготви варианти за удари по ирански цели, които биха могли да се осъществят преди междинните избори на 3 ноември, съобщават медии. В същото време президентът Доналд Тръмп описа преговорите с Иран като вървящи добре.

Списание The Atlantic информира, позовавайки се на двама служители от администрацията, че обхватът и мишените на евентуалните удари все още се обсъждат, като няма окончателно решение дали Белият дом ще пристъпи към действие.

Съветниците на Тръмп смятат, че по-подходящият момент за нови атаки би бил след междинните избори, допълва изданието.

Представител на Белия дом заяви пред списанието, че Тръмп „разполага с всички налични опции по всяко време“, но отказа да коментира кога точно биха могли да се проведат възможните удари.

Отделно от това порталът Axios съобщи, че преди броени дни Пентагонът е инструктирал Централното командване на САЩ (CENTCOM) да се подготви за евентуално възобновяване на мащабни бойни операции в Иран. В директивата обаче не се посочва конкретна дата за стартиране на въздушната кампания.

Разкритията идват, след като през септември Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че очаква да постигне споразумение с Иран след изборите на 3 ноември. Тогава той предупреди, че е изправен пред „голямо решение“ между сключването на сделка и „унищожаването“ на Ислямската република.

По време на предизборен митинг в Сан Антонио, Тексас, в сряда, Тръмп отбеляза, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф постига сериозен напредък в преговорите с Иран.

„Той работи по сделката с Иран и се справя много добре. Мисля, че сделката не е нещо, което наистина искам да направя, но те са готови да ни предложат всичко, за да спрат“, заяви Тръмп пред поддръжници. „Те никога няма да притежават ядрено оръжие“, добави той.

Президентът прогнозира още, че войната с Иран ще приключи скоро, описвайки държавата като „пропаднала нация“. „Тази война приключва - и това ще стане много скоро. Трябва да бъде много скоро“, каза той.

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