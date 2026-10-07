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Путин: Русия е готова да съдейства за дипломатическо намаляване на напрежението около Иран

Путин: Русия е готова да съдейства за дипломатическо намаляване на напрежението около Иран
Снимка: AP/БТА

Пезешкиан и руският президент обсъдиха регионалната ситуация и потвърдиха значението на стратегическото сътрудничество между Техеран и Москва

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан и руският му колега Владимир Путин са обсъдили дипломатическите усилия за намаляване на напрежението в региона, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

По време на телефонен разговор двамата са подчертали необходимостта от запазване и укрепване на стратегическото сътрудничество между Техеран и Москва. Путин е заявил, че Русия подкрепя дипломатическите инициативи за намаляване на напрежението и е готова да съдейства за тяхното реализиране.

Пезешкиан е поздравил Путин по случай рождения му ден и му е пожелал просперитет и успех за Русия и руския народ. Иранският президент е отбелязал положителната тенденция в двустранните отношения и значението на продължаването на сътрудничеството в различни области.

Путин е благодарил за поздравленията и е пожелал мир, просперитет, сигурност и успех на Иран и иранския народ.

Руският президент е посочил, че сътрудничеството между Москва и Техеран в рамките на договора за всеобхватно стратегическо партньорство продължава независимо от развиващите се събития и процеси в региона.

Путин е изтъкнал и устойчивостта на иранския народ пред нападенията, като е заявил, че смелостта на Иран е привлякла вниманието и възхищението на международната общност.

Русия и Иран, които са сред най-силно санкционираните държави в света и са дългогодишни партньори, значително засилиха военните и икономическите си връзки след руската инвазия в Украйна през 2022 г., припомня Франс прес.

Повече от седем месеца след началото на израелско-американската офанзива срещу Иран преговорите между Вашингтон и Техеран изглежда са достигнали до задънена улица.

След сключването на примирие през април и последвалия през юни меморандум за разбирателство военните действия са били възобновени през юли около стратегическия Ормузки проток.

Техеран твърди, че контролира водния път и ограничава морския трафик през него. Преди началото на войната през протока са преминавали около една пета от световните доставки на въглеводороди. Вашингтон от своя страна е наложил морска блокада на иранските пристанища.

В края на септември руският външен министър Сергей Лавров заяви пред Общото събрание на ООН, че Москва е готова да помогне за стабилизирането на ситуацията в Ормузкия проток и Персийския залив.

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