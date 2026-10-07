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Кремъл: Европа е обсебена от идеята за милитаризация

Кремъл: Европа е обсебена от идеята за милитаризация
АП/БТА

Дмитрий песков акцентира, че Европейският съюз целенасочено се опитва да трансформира традиционната икономическа общност във военно-политическа структура

Москва осъди нарастващата отбранителна интеграция на Европейския съюз. Позицията на Кремъл бе представена броени часове след като Франция проведе успешно изпитание на нова междуконтинентална балистична ракета, пригодена за пренасяне на ядрен заряд, на което лично присъства френският лидер Еманюел Макрон, информира агенция Франс прес.

„Това е ясно и недвусмислено послание. Европа е обсебена от идеята за милитаризация“, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той акцентира, че Европейският съюз целенасочено се опитва да трансформира традиционната икономическа общност във военно-политическа структура.

По думите на Песков, цитиран от ТАСС, Брюксел изгражда новата си стратегия за сигурност и отбрана единствено върху конфронтацията с Руската федерация – подход, който той определи като „задънена улица“.

„Изправена пред подобни агресивни действия и планове, Русия остава бдителна и предприема всички необходими мерки за гарантиране на сигурността си“, допълни правителственият говорител. Успоредно с това той декларира, че Москва запазва готовност за преговори, подчертавайки, че „всеки проблем трябва да се решава не чрез демонстративни ракетни изпитания, а чрез диалог“.

Официалната реакция на Кремъл последва вчерашното изпитание, при което Еманюел Макрон проследи първия пробен пуск на стратегическа ядрена ракета с морско базиране, изстреляна от подводница. Тестът се провежда в атмосфера на изострено геополитическо напрежение, като редица европейски столици обвиняват Русия в организирането на поредица от хибридни атаки, отбелязва АФП.

Медията припомня, че миналата седмица руският президент Владимир Путин за пореден път увери, че страната му няма агресивни намерения към никого. Той обаче отправи ясно предупреждение, че при евентуална офанзива срещу руска територия от страна на държави от НАТО, Москва ще отвърне безкомпромисно, прилагайки „всички видове оръжия“, налични в нейния арсенал.

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