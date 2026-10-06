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Кремъл: Русия е заинтересована от тристранна среща между Путин, Тръмп и Си

Кремъл: Русия е заинтересована от тристранна среща между Путин, Тръмп и Си
АР/БТА

Форумът на АТИС е насрочен за 18 и 19 ноември

Русия би имала интерес от евентуална тристранна среща между президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин в рамките на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай. Това заяви съветникът на Кремъл по външната политика Дмитрий Ушаков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Форумът на АТИС е насрочен за 18 и 19 ноември. По думите на Ушаков идеята за разговори между тримата лидери все още е на начален етап и не са обсъждани конкретни параметри за евентуална среща.

Китай, който е домакин на форума, предстои да представи програмата. Според Ушаков е възможно в нея да бъдат предвидени възможности за двустранни, а евентуално и за тристранни разговори.

„Тази идея витае във въздуха. За нея знаят всички, най-вече журналистите, но и ние знаем за това“, каза той с усмивка, отговаряйки на въпрос за възможността за подобна среща.

Ушаков отбеляза, че в програмата на форума вероятно ще има отделни времеви прозорци за срещи между лидерите. Той обаче уточни, че засега не се обсъжда как точно би могъл да бъде организиран тристранен разговор.

Според съветника на Кремъл възможността за такава среща до голяма степен зависи от участието на Доналд Тръмп във форума. Ако американският президент потвърди присъствието си, това би било от значение за евентуалното провеждане на разговорите в тристранен формат.

Ушаков посочи, че окончателното организиране на подобна среща би било задача на Китай като домакин на форума и на неговия лидер Си Дзинпин.

Междувременно двустранната среща между Путин и Си вече е договорена. „Постигната е договореност – нашият лидер ще се срещне с председателя на Китайската народна република. Това е сигурно“, заяви Ушаков.

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