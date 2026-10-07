ЕК отпуска над 1,2 млрд. евро на Украйна за ракети и дронове

Брюксел насочва допълнителен транш от 1,24 милиарда евро от вече предвидения заем за Киев. Този финансов пакет ще е предназначен изрично за покупката на безпилотни апарати, системи за прехващане на безпилотници, боеприпаси и ракети украинско производство. Официалното съобщение бе разпространено днес от Европейската комисия и цитирано по БТА.

Финансирането е част от одобрения помощен пакет на обща стойност 90 милиарда евро, разпределен за настоящата и следващата година.

Структурата на заема предвижда 60 милиарда евро за отбранителни нужди и 30 милиарда евро под формата на директна бюджетна подкрепа. Конкретно за тази година фондът е разчел 28,3 милиарда евро за украинската военна индустрия, като от ЕК уточняват, че през идните седмици ще последват нови траншове.

От институцията подчертават, че целта на ЕС е спешно да покрие най-належащите дефицити на украинската армия директно на бойното поле.

В обобщената статистика се посочва, че от началото на руската инвазия през 2022 г. досега европейският блок е отпуснал на Украйна съвкупна помощ в размер на 228,7 милиарда евро. Тази сума включва и 3,8 милиарда евро, генерирани като приходи от блокираните в Европа руски активи, допълват от Комисията.