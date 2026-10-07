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Зеленски: Русия „подари“ на Путин за рождения му ден разруха в Украйна

Зеленски: Русия „подари“ на Путин за рождения му ден разруха в Украйна
АП/БТА

Най-тежкото поражение от нощната вълна е регистрирано в град Прилуки, Черниговска област

Руската армия предприе една от най-интензивните въздушни атаки срещу критичната и жилищна инфраструктура на Украйна, съвпадаща с рождения ден на руския президент Владимир Путин. В официално изявление в социалните мрежи украинският държавен глава Володимир Зеленски определи масирания удар като демонстративен опит на Москва да нанесе болезнен удар върху енергийния сектор на страната в навечерието на зимата.

Най-тежкото поражение от нощната вълна е регистрирано в град Прилуки, Черниговска област, припомня ТАРАЛЕЖ.

„Днес, на рождения ден на Путин, руската армия му 'подари' унищожаването на жилищна сграда в Прилуки. Това беше обикновен пететажен блок“, написа Зеленски. По актуални данни на мястото са загинали петима души, а 26 са ранени, сред които и пет деца, като спасителните екипи продължават да разчистват отломките в опит да открият оцелели.

Според обобщената информация от Военновъздушните сили на Украйна, Русия е изстреляла общо 70 ракети, крилати и балистични, и 130 дрона от типа „Шахед“. Ударите са били насочени срещу столицата Киев и общо 12 региона.

Президентът съобщи, че руските ракетни атаки са нанесли щети на още пет жилищни сгради в Днипро и четири многоетажни блока в Кременчук, където има двама загинали и осем ранени. Дрон е поразил висока сграда в Запорожие, двама души са убити в Киев, а още две жертви са регистрирани в Александрия. Зеленски изрази своите съболезнования към близките и призна, че „руските балистични ракети остават най-голямото предизвикателство“ пред отбраната на страната.

Министерството на отбраната на Русия потвърди за масирания удар, заявявайки, че цел на високоточните оръжия са били съоръжения на украинската военнопромишлена компания Fire Point.

Именно това предприятие произвежда крилатите ракети Flamingo и новите тактически балистични ракети FP-7, чийто първи успешен боен дебют беше потвърден от Зеленски миналата седмица.

В скорошно интервю за Reuters украинският лидер сподели, че очаква до есента компанията да завърши и по-далекобойната балистична ракета FP-9, която ще има техническата способност да достига цели дълбоко в руския тил, включително и самата Москва.

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