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„Пример за служене на Отечеството“: Лукашенко с поздравление за рождения ден на Путин

„Пример за служене на Отечеството“: Лукашенко с поздравление за рождения ден на Путин
АП/БТА

Той допълва, че присъщите за руския държавен глава „патриотизъм, стратегическо виждане и решителност“ имат ключова роля за защита на държавните приоритети

Беларуският лидер Александър Лукашенко изпрати официални поздравления по повод рождения ден на руския президент Владимир Путин, съобщи агенция ТАСС.

В изявление, разпространено от президентската пресслужба в Минск, Лукашенко посочва, че дейността на Путин е „пример за отговорно и самоотвержено служене на Отечеството“. Той допълва, че присъщите за руския държавен глава „патриотизъм, стратегическо виждане и решителност“ имат ключова роля за защита на държавните приоритети и за „безусловното поемане на Руската федерация по пътя на суверенното развитие“.

Лукашенко подчерта, че дава изключително висока оценка на категоричната позиция на руския си колега за последващо укрепване на връзките между Беларус и Русия.

По думите му активният двустранен диалог и съвместните икономически проекти напълно доказват „актуалността на съюзното строителство“. Беларуският президент изрази категорична увереност, че изградените „доверителни отношения“ между двамата лидери ще гарантират запазването на „единни позиции в двустранните въпроси и по международния дневен ред“.

В края на своето обръщение беларуският държавен глава пожела на Владимир Путин, който днес навършва 74 години, крепко здраве, лично щастие и нови професионални успехи за „благото на Русия и нейните жители“.

ТАРАЛЕЖ припомня, че своите поздравления към руския президент изпрати и севернокорейският лидер Ким Чен-ун, който изрази твърда убеденост, че „свещената война за справедливост“, която Русия води в защита на своя суверенитет, териториална цялост и сигурност, ще завърши с успех.

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