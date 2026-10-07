Русия атакува Киев с ракети и дронове след предупреждението на Зеленски

Украинската столица Киев беше подложена на атака рано тази сутрин, няколко часа след като президентът Володимир Зеленски предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение, предаде ДПА.

Русия предприе масирана атака с ракети и дронове срещу столицата, съобщи в. „Киев Индипендънт“.

Според репортери на изданието, в ранните часове на сутринта в целия град са се чули многобройни експлозии.

„Ракетите падат една след друга. Поне 10–12 експлозии, доколкото мога да преброя. В центъра на града е доста шумно“, каза един от репортерите.

Кметът на града Виталий Кличко заяви, че е бил поразен нежилищен район в Оболонски район.

В Полидски район са били поразени складове и журналисти от „Киев Индипендънт“ съобщиха, че са видели пламъци и дим.

Към момента няма информация за мащаба на щетите, посочва ДПА.