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Украйна опроверга твърденията за принудителна мобилизация на жени

Украйна опроверга твърденията за принудителна мобилизация на жени
АР/БТА

Руски канали разпространяват изображения, представяни като доказателства за набиране на жени в армията, но Киев ги определи като фалшиви и генерирани с изкуствен интелект

Украинските власти отхвърлиха като фалшиви публикации в руски медии и Telegram канали, според които в страната се подготвя принудителна мобилизация на жени във въоръжените сили.

По-рано тази седмица в руски Telegram канали беше разпространено изображение на жена с автомат и бебе. Към него е добавен текстът „Истинска украинка прави тези неща за 40 секунди“, а публикациите представят изображението като рекламна кампания за набиране на жени за военна служба в търговски център в Киев, съобщава New York Post.

Украинският Център за противодействие на дезинформацията определи изображението като фалшиво. Оттам подчертават, че жените в Украйна не подлежат на задължителна мобилизация и че към момента няма решение за въвеждането на такава. Желаещите могат да се присъединят към украинските отбранителни сили доброволно.

Сред хората, споделили изображението, е руската телевизионна водеща Олеся Лосева. Тя го представи като социална реклама в търговски център в Киев, като твърди, че е разположено до магазин за козметика.

В Telegram са се появили и други изображения, представяни като реклами за мобилизация на жени. На някои от тях са изобразени жени във военни униформи със слогана „Сега е ваш ред, покажете суперсилата си“.

Украинският Център за противодействие на дезинформацията определи тези публикации като „информационна провокация“ и отново заяви, че няма решение за принудителна мобилизация на жени.

Украински организации за проверка на фактите също са изследвали изображението с жената и детето. Според тях то съдържа признаци на генериране с изкуствен интелект, а анализ на Hive Moderation е отчел 99% вероятност изображението да е създадено с AI.

Според украинската правителствена агенция целта на подобни публикации е да се създаде впечатление, че принудителното набиране на жени за армията е неизбежно. По този начин според ведомството се цели и засилване на тревогата сред населението и поставяне под съмнение на доброволното набиране на военнослужещи.

В руски медии и Telegram канали са разпространявани и други изображения, представяни като „призовки за военна служба“, за които се твърди, че са получени от жени в Киев и Харков.

Случаят е част от по-широк спор между Киев и Москва относно информацията за мобилизацията в Украйна. През последните години са разпространявани и други материали, които украинските власти определят като фалшифицирани, включително изображения, представяни като публикации на международни медии.

На 15 септември руският външен министър Сергей Лавров заяви по време на кръгла маса в Москва, че според него Украйна ще прибегне до принудителна мобилизация на жени заради недостига на военнослужещи.

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